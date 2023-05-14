畢業季即將到來，許多新鮮人都在準備出社會順利銜接職場，不過一位女子近日表示，「保險業每年真的都出現一堆免洗筷」，感嘆不少冷門科系、學店生、沒什麼一技之長的新鮮人們，畢業後都會搖身一變成為保險理財專家。貼文一出引發熱議，有人更直言，最噁心的是保險業務入行時都會稱同組同事為家人、事業夥伴，離職後卻都成為陌生人，「翻臉比翻書還快」。

原PO在Dcard發文表示，近日她身邊的學弟妹IG開始出現「投資理財、保單健檢、保障、醫療、車險」等字眼，有的人更自稱會財務規劃，感嘆很多自稱保險理財專家的人，都是冷門科系、學店生、沒什麼一技之長的新鮮人，「我傻眼，到底一堆人被洗腦成這樣是怎麼辦到的？保險不就賣保單跟儲蓄險頂多投資型嗎？」，重點是大學科系根本與保險無關，讓她直呼真的很好笑。

原PO分析保險業制度，100萬儲蓄險有40%是公司獎金發掉，最底層業務約分到20萬，其他會一直扣著，除非業務拉到一定的下線或是「主任」等一定等級，達標後才會發出剩下的獎金或是招待出國，所以一般儲蓄險綁6年約，就是因為得花6年才能賺回約40%本金，6年後的利息約2%至3%，但業務當月就能拿到20%以上佣金，等於業務馬上拿走保險人約16年才能拿到的利息收入，更別說每年的「續期獎金」。原PO認為，「10個業務大概7個陣亡、1-2個死撐」，且這些業務的心態都很敏感脆弱，經不起質疑跟辯論。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得最噁心的是他們同組都會自稱家人？事業夥伴？然後陣亡了，就當成陌生人，當初說的多好聽，結果走了，翻臉比翻書還快」、「也就台灣保險業這麼猖狂，專業性有夠低，職位有夠高」、「而且出席什麼大會還要打扮的跟禮服店公主一樣，笑死」。

不過也有人認為，「保險要學的真的很深，也學不完，業務如果不好好學，只會用話術，真的很可憐，偏偏又是這種主管佔多數，然後這種壞風氣一直傳下去」、「撇除你說的儲蓄險之外，醫療險這些保障型的東西我是認為很重要啦，其實保險不難也很重要，蠢的是這些人把他搞爛」、「我有親戚也是做保險，但做蠻久了，而且做得感覺還蠻有聲有色的。在我眼裡看來也沒有什麼很過分的拉業績行為，出去吃飯也不大聊到保險相關，也就不評論什麼了」。