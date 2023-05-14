五月除了母親節之外，還有情人們特別在意的浪漫520，高雄除了有最適合情侶好友散步談情說愛的浪漫之河「愛河」之外，高雄市政府觀光局還貼心獻上浪漫提案，幫情侶及戀人未滿的好友，推薦最適合的景點及行程，包括愛河、壽山情人觀景台、駁二藝術特區、高雄流行音樂中心、旗津彩虹教堂、龍貓隧道及內惟藝術中心、彌陀漁港海岸光廊等。山海河港多元景色及許多享譽國際的美食助攻，一定能來此留下獨特愛的記憶，誠摯邀請天下有情人520都來高雄，歡度浪漫時光、見證彼此的山盟海誓。

旗津彩虹教堂是婚紗拍攝熱點。(高雄市觀光局提供)

觀光局長高閔琳指出，520除走訪海內外知名的愛河外，高雄還有許多浪漫指數破表的景點，像榮獲CNN推薦的壽山情人觀景台、網路爆紅的白色戀人貨櫃屋、內惟藝術中心、高雄燈塔、旗津藍眼淚等，都值得在地人與海內外遊客走訪。再搭配觀光局推出的「高雄好玩xTaKao打狗逛逛券」旅遊套票，48小時內輕鬆同遊高雄最浪漫的打卡熱點、知名場館、搭乘貢多拉、愛之船、摩天輪及享受美食餐廳等，陸海空360度零死角為戀情加溫。

全國唯一以愛為名的浪漫之河「愛河」。(高雄市觀光局提供)

觀光局說明，知名駁二藝術特區，搭乘輕軌、捷運即可輕鬆抵達，牽手漫步在海港及老倉庫間，各種公共藝術、靜態展覽、創意市集等等，夜間也有酒吧餐廳、藝文表演、歌手駐唱，來這約會絕對會有多元新體驗；高雄流行音樂中心的沉浸式劇場結合投影與MR技術，與心愛的人一同走入劇中，徜徉夢境般的迷幻世界；彷彿漂浮在水上的旗津彩虹教堂；壽山情人觀景台上，星光與燈光相映好浪漫；高雄輕軌最夢幻路段的龍貓隧道，讓乘客置身綠色隧道中，彷彿來到宮崎駿筆下的世界；還有彌陀區海景咖啡及海岸光廊、旗津海之星沙灘俱樂部、高雄燈塔，都是看海看夕陽的心動景點。

高雄流行音樂中心已成為最具代表性的港都地標。(高雄市觀光局提供)

觀光局進一步指出，除了美景，還需美味餐點為感情增添美妙滋味，從路邊小吃到名廚饗宴，高雄應有盡有，米其林入選餐廳名單與「高雄日嚐366」吃貨聖經為你推薦約會美食。位於新興區的「沐」，是觀光局「高雄餐盤發見計畫地圖」活動店家之一，美食實力備受肯定，入選前已獲得許多美食部落客及作家報導，其菜單定期更新，使用大量在地的漢方藥材與香料，再融入臺菜、客家、原住民料理元素，令菜色帶有獨特風味；「典藏駁二餐廳ARTCO」保留義式風味結合台菜口感，吃得到整隻煎烤魷魚的墨魚燉飯滋味新鮮，由倉庫改建的用餐空間燈光美氣氛佳；「Papillon」由法國名廚主理的世界級餐飲體驗，精巧細緻的餐點與最頂級的用餐環境，想度過獨處時光的戀人們絕不能錯過。

旗津海岸藍眼淚。(高雄市觀光局提供)

玩遍高雄浪漫景點的週末之旅，用高雄好玩卡的打狗逛逛券套票最方便，含48小時內高雄交通Day Pass和多達21項的高雄在地經典體驗，包括高雄流行音樂中心沉浸式劇場體驗及互動展門票、駁二全日套票、夢時代摩天輪搭乘券、開頂雙層巴士搭乘券等等，把握機會用甜蜜約會為兩人訂製閃亮回憶，浪漫遊港都。