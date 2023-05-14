台北市強恕高中日前舉辦結合校內課程及新住民文化的才藝表演及走秀活動，其中一組學生母親都是越南人，她們特別穿上越南高中制服「奧黛」並配合越南流行音樂跳舞，向大家推廣越南文化；另一組學生透過巧手讓回收鋁罐變身為閃亮頭飾及裝飾品，為泰國傳統服飾增添「亮點」。

參賽學生王祺媗、高鈺芬、陳柔澖及黃業春的母親都是越南人，她們為了讓同學更認識越南文化，事前透過母親及網路資訊了解相關知識，選擇在競賽中穿上奧黛，介紹越南人打招呼用語、動作等，並表演改編自越南流行音樂MV的舞蹈。

王祺媗及高鈺芬分享，其實競賽準備時間僅3個禮拜，相當緊湊，她們都是利用課餘時間加緊練習，邊跳邊調整，才終於讓舞蹈徹底展現她們充沛的活力以及靈活肢體。

台北市強恕高中學生蔡佩穎、莊雅筑、黃馥薇、朱亮潔、李佳軒、余幸穎與指導老師李珀瑛合照。（蔡佩珈攝）

另一組參賽學生蔡佩穎、莊雅筑、黃馥薇、朱亮潔、李佳軒、余幸穎及張儀，則由於班上同學喜愛泰國料理，選擇製作出充滿泰國文化的頭飾及裝飾物，與3套泰國傳統服飾一同搭配，使得模特兒看起來相當閃亮，參加走秀時配合雙手合十的打招呼手勢，更能吸引評審目光。

指導教師李珀英舉例，學生穿著3套傳統服飾配有三角錐狀頭飾及金色小碎花，全都是利用回收鋁罐製成，頭飾之所以成錐狀，是因為泰國廟宇多為高聳肩頂，上頭堆滿各色寶石則源自於多色的泰國計程車，金色碎花則代表泰國的國花。

除了服裝，模特兒妝髮也有巧思。負責妝髮的學生朱亮潔、李佳軒、余幸穎及張儀依照服飾主色，化出相對應妝容，也由於三角錐狀頭飾較重，特別利用髮膠讓頭髮更加穩固，用以支撐頭飾。

李珀英指出，學生在製作裝飾前，透過網路及諮詢泰國新住民，充分了解泰國與台灣的差異，實際剪裁鋁罐則須特別小心割傷雙手，尤其使用熱融槍黏貼容易燙傷手，唯有做好防範措施才能順利完成，學生都認為，雖然創作相當辛苦，卻使同學、老師間情誼更加深刻，是相當珍貴一次經驗。

強恕高中校長黃益峰說，「尊重多元」逐漸成為此世代的共識，每個人都應展現對各種文化高度包容與友善，樂見學生透過才藝競賽更加了解東南亞國家文化，拓展國際視野。