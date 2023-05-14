靜宜大學助理教授林淑雅命喪中捷公安意外，靈堂設在嘉義殯葬區「僐願行」，由於林生前關注人權、原住民權益，今下午蔡英文總統親自到林淑雅靈前捻香，並安慰家屬，慟失愛女的林父當面呼籲徹底檢討台灣的公共安全，希望女兒的過世是最後一個，蔡英文當場回應會檢討。

蔡英文總統親自到林淑雅靈前捻香，由林淑雅的弟弟（中弟條紋衣）等人陪同進入靈堂 。（呂妍庭攝）

林淑雅的親友表示，林長期為弱勢族群人權發聲，不只是台灣原住民，包括蒙古、藏族等，連達賴喇嘛聽聞此事都感到難過、不捨，今特別請人送來「哈達」，透露今天是母親節，林母特別難過，稍早有林的朋友特地來致意，除感謝淑雅帶給他們影響，也安慰林母，說雖然林淑雅不在了，「我們都是您的小孩」，讓親友聽了都很感動，覺得淑雅非常了不起。

翁章梁說，小英總統臨走前也特別交待行政部門對整個事件好好檢討 。（呂妍庭攝）

蔡英文約4點半左右抵達靈堂，在嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委陳明文、法務部政務次長蔡碧仲等人陪同下，與家屬會面近半小時才離去。事後翁章梁轉述，蔡總統除安慰家屬，也說對中捷事件感到非常遺憾，而林父也對台灣公共安全議題講了很多建言，希望政府可以好好重視、檢討，希望女兒是因公安事件過世的最後一位。

翁章梁說，林父也向蔡總統講述女兒的求學歷程，讓他非常驕傲，也說女兒過世後，很多國家送來安慰，包括達賴喇嘛，他才知道小孩在國際上對人權議題這麼活躍，慟失愛女真的非常難過。

翁章梁說，小英總統除當面回應會檢討，才對得起林淑雅的犧牲，臨走前也特別交待行政部門對整個事件好好檢討。