高雄市前議員陳致中因捲入洗錢弊案，遭判刑1年定讞，日前才剛入監服刑。監察院公布新一期廉政專刊，陳致中一家3口身家破億元；媒體人黃揚明對此表示，一對40多歲的夫妻和一個小孩身家超過1億元，這很諷刺，他的爸爸叫「三級貧戶之子」，卻養出一個億萬富翁。

黃揚明今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，陳致中的財產為什麼那麼重要，以前他擔任高雄市議員，在去年修法以前是不用上網公告的，只能到議會的政風室去查詢，這也是陳致中財產第一次上網公告，也就是在他入獄當天早上公布。

黃揚明接著指出，陳致中有錢不是新聞，他在海外還沒有匯回洗錢的贓款，還有3億元，只要前總統陳水扁被特赦，3億元就會還給扁家，因陳水扁若被特赦，就不可以執行沒收款項了。這個案子卡在瑞士銀行裡面，還有1千萬美元，大概台幣3億，還沒有匯回來，就是在等這個案子定讞，不過，這個案子目前還沒處理完。

黃揚明認為，陳致中真的是一個理財天才，他有錢，很多是爸爸媽媽的財產，不斷的轉贈、轉移給他；當然陳致中的太太也很努力工作，太太是音樂老師，太太的家族也算有錢。不過，一對40多歲的夫妻和一個小孩身家超過1億元，這很諷刺，他的爸爸叫「三級貧戶之子」，養出一個億萬富翁，只能說扁家的家教真的「很棒」。