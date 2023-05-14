台南安平區14日清晨發生一起兩方人馬酒後衝突衍生砸店鬥毆事件，26歲陳男在某酒店與29歲黃姓男子擦身而過，嗆一句「看X小」，遭黃男與友人毆打，雙方相約安億路上菸酒行談判，陳男等9人分乘4車抵達，雙方談判破裂，陳等人怒砸店，警方獲報陸續逮回21人，由於菸酒行2樓玻璃碎裂痕有銅金屬反應，警方懷疑現場有人開槍，但現場未發現彈殼，仍在追查有無涉案槍枝。

據了解，陳男、黃男昨晚各自與朋友相約到安平某酒店飲酒作樂，14日凌晨3點多，陳男走出包廂外要離開時，疑不滿黃姓男子看了他一眼，對黃怒嗆「看X小」，黃遭嗆也不甘示弱，隨即與朋友聯手毆打陳男，雙方一陣扭打仍心有不甘，進一步相約到安億路某菸酒行談判。

陳率8友人分乘4車抵達菸酒行，黃男一方則有12人在菸酒行，雙方談判再起衝突，陳男一方當場砸毀菸酒行大門玻璃與店內物品，菸酒行外停放2輛車的車窗玻璃也遭砸破，整家店被砸到面目全非，兩方人馬衝突過程中，疑似有人開槍，但雙方無人受槍傷。

警方獲案到場，陳男一方人馬早已驅車逃離現場，黃男等8男4女則全部龜縮在2樓，拒不開門，警方強行展開攻堅，隨後在菸酒行2樓查獲31顆子彈，但在場所有人堅稱不知情，「不知道哪來的？」另也起獲開山刀、球棒與K他命毒品等物證，但並未發現槍械。

警方在現場採證。（曹婷婷攝）

鑑識人員到場採證，於菸酒行2樓已破裂玻璃裂痕中查出銅金屬反應，懷疑現場有人開槍，但現場並未發現子彈彈殼。據了解，該處菸酒行前身是安平某地方人士承租經營餐廳，但後來因疫情影響熄燈，原址轉租給其他經營菸酒行，案發第一時間傳出該地方聞人的店遭砸，但警方表示，兩者並無關聯。

警方指出，全案是否有涉案槍枝及後續未到案人員，仍持續偵辦追緝中，21人訊後將依聚眾鬥毆、毒品等罪嫌移送法辦。

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