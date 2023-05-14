鴻海創辦人郭台銘角逐2024總統大選，動作頻頻，爭取國民黨徵召。近來民調滿天飛，有媒體提出民調，指郭台銘與潛在對手、新北市長侯友宜「黃金交叉」，其中民眾黨總統擬參選人柯文哲僅13％，但細看相關數據卻啟人疑竇。有藍委喊話，釋放民調不應該成為一種工具，變成「置入性民調」，民調不應淪為文宣，花錢就可以賣到。

有媒體日前報導，一份民調指出，國民黨推派侯友宜，民進黨的賴清德33.3％、侯28.3％、柯19.7％、都不支持6.4％、不知道／尚未決定12.3％；但若郭台銘加入國民黨或與國民黨合作，賴33.5％、郭30.0％、柯13.1％、都不支持9.1％、不知道／尚未決定14.3％，柯文哲支持度明顯下滑。該民調訪問期間是2023年5月9日至11日，共3天。

但藍營人士掌握，同一機構所做另一份民調，結果顯示，賴清德獲33.3％、侯友宜有22.4％、柯文哲則是20.7％、不投票／投廢票3.2％、不知道／尚未決定20.4％；而若國民黨推派郭台銘，結果則是賴清德33.2％、郭台銘21.6％、柯文哲21.3％，不頭票／投廢票5.1％、不知道／尚未決定18.8％。調查期間為5月5日至7日，令人質疑的是，該份民調與媒體曝光的民調天數相差2天，結果卻有不小落差。

柯文哲辦公室發言人陳智菡指出，國民黨初選期間，各種花式民調，落差之大，恐怕連國民黨選民都混亂。要從中選出可以服眾的「最強母雞」，對國民黨高層恐怕是一門藝術、學問。

近柯人士指出，郭台銘為了在5月17日獲得國民黨徵召，提早展開競選活動，也拋出很多政策願景，甚至到金門發表和平宣言，或許短時間內可以吸引中間選民的目光。但柯文哲一路以來的民調都能站穩20％，甚至往上發展，後勢不容小覷。柯文哲在5月20日有參選記者會，相信會有所準備，如果對於40歲以上的族群或兩岸政策有新論述或新政策，民意如流水，屆時恐怕就會產生新的局勢。

近柯人士分析，就算郭台銘出線能有效整合柯文哲的總統選票，但難保民眾產生同情心態，將政黨票投給柯。對國民黨而言，以現在的民調來看，結果都是輸掉總統，因此再來就是要看立委席次，如果因為同情效應讓民眾黨不分區選票大增，提名郭台銘是否真的對國民黨有利？恐怕有待商榷。

國民黨立委李德維質疑，2份民調時間相近，結果差異卻那麼大，反而凸顯調查容易失真而不可信，策略性太強，令人認為太不真實，他認為並不容易真的影響什麼，僅是增加新聞的話題。

李德維也向所有想參選的人喊話，釋放民調不應該也不適合成為一種工具，變成「置入性民調」，民調變成一種文宣，花錢就可以買到。如今民調滿天飛，他要奉勸要從事政治工作的人，與其花錢去做置入性民調，不如真的做事情，讓選民或政黨有感，效果會更好。