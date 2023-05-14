47歲「台灣第一名模」林志玲溫柔的說話方式和亮麗外型受到許多觀眾喜愛，曾岀演過多部經典影視作品，一度曾到日本發展，2019年與日本男團放浪兄弟的AKIRA（黑澤良平）結婚，並於去年誕下兒子，夫妻倆為了方便照顧父母選擇回台生活；近日正逢母親節，林志玲曬出與母親的童年照，讓網友直誇母女都有高顏值。

林志玲今（14）日於社群平台發文，有感而發寫下：「也許你我都開始需要為父母親的生活擔心～也許你開始感念時光的飛逝～也許你有很多的愛～也或許有很多的無奈～想一想也許我們已經不記得的小時候吧」，她提到母親們也許為了家塵封自己的青春，當了媽媽後更懂得母親的好，「感謝讓我成為一位母親～讓我感受原來所謂的付出～永遠比自己想像的可以更多更多，也因為有了小寶貝，重啟不同的角度看世界，重新學習每一件事，要陪伴你快樂長大。希望～是可以無限大的」，文末她祝福所有的媽媽們母親節快樂。

林志玲附上的照片中是林志玲媽媽吳慈美和她的舊照，當時林志玲還很小，五官相當秀氣，吳慈美身穿洋裝，臉上畫著淡妝，大家閨秀氣質明顯，母女都是美人胚子，貼文一出引來不少網友留言，有人表示：「志玲遺傳了媽媽的高顏值！真美！祝母親節快樂」、「超強基因」、「林志玲的媽媽肯定非常溫柔婉約的個性，所以帶領出林志玲！」、「母女都是氣質美女！端莊美麗」、「你媽媽好美喔，難怪志玲這麼美」、「林媽媽也是一位大美女！」、「媽媽好美喔，難怪女兒那麼正」、「甜美的笑容真的是遺傳」。