南韓女星宋慧喬近期透過電視劇《黑暗榮耀》中的精湛演技，榮獲第59屆百想藝術大賞的最佳女主角。今(14)日她在社群上曬出與女星湯唯的合體短片，曝光兩人的好交情，除了讓網友們拜倒在兩位女神的裙襬下，更引發一陣話題討論。

宋慧喬今日在IG上以限時動態的方式更新一則短片，只見畫面中，可見到湯唯像似一位瘋狂的小粉絲，面帶微笑地舉著手機拍攝，隨著鏡頭的角度變動，印入眼簾的是宋慧喬的受訪模樣。此外，宋慧喬也在影片中配文寫下：「在一次採訪中，時隔15年又遇見了美麗的湯唯，謝謝你！」

송혜교 15년 만에 만난 아름다운 탕웨이 찐친 우정 https://t.co/WxS22VcHEK — 스타뉴스 코리아 ｜Starnews Korea (@starnewskorea) May 14, 2023

其中，尤為引人注意的是宋慧喬提到15年前的認識時間。據了解，宋慧喬大約在15年前的2008到2009年左右開始打入大陸市場，而湯唯則是以電影《晚秋》開始進入南韓發展事業。此外，兩人今年又以作品《黑暗榮耀》、《分手的決心》雙雙獲得電視劇以及電影部門的最佳女主角獎，如此奇妙的緣分在各大社群上引發網友討論。

탕웨이 송혜교의 만남 너무 기쁘다 pic.twitter.com/Idamb5G7hZ — .붕괴🍨 (@amoomalinsaeng) May 14, 2023

對此影片，不少網友在推特上發文，除了感嘆兩位女神合體外，也紛紛敲碗兩人可以因友情而有合作的希望，爭相表示：「宋慧喬的笑容因為湯唯的拍攝而燦爛起來」、「宋慧喬和湯唯的組合也太讓人驚訝了」、「兩位女神見面了，沒有多多拍照嗎，趕快發出來吧。」