南投縣埔里鎮祈安清醮法會是縣級無形文化資產，醮務會宣布今年12月16日至18日（農曆11月4日至6日）將舉行「三獻清醮祭典」，三線清醮祭典期間全鎮茹素，廟方提前公布時程，讓在地居民、店家能提早因應。

埔里鎮每隔12年即逢農曆子年舉辦祈安清醮法會，相隔3年農曆卯年再舉行祈安三獻祭典，祭儀才算圓滿，2020年已舉辦祈安清醮法會，今年底再辦三獻清醮祭典。

埔里祈安清醮法會已有百年以上歷史，祈安清醮與恒吉宮的媽祖信仰息息相關，根據上次清醮統計，境內繳納丁口錢家戶高達75％，顯示這場清醮祭典獲得大多數人的認同，全境在建醮期間嚴守茹素也已約定成俗。醮務會指出，癸卯年埔里鎮祈安三獻清醮已選出總理、副總理、四大柱等建醮執事人員組成「總理團」，負責醮務的籌設、推行、傳承等工作。

醮務會指出，癸卯年埔里鎮祈安三獻清醮以恒吉宮媽祖廟為主壇，醮區涵蓋埔里鎮全境及仁愛鄉大同、南豊兩村，設有東西南北四大柱壇，58個分壇，預估有10萬人參加。

今年的祈安三獻清醮是為2020年清醮祭典圓醮，祭儀包括一般齋戒、封山禁水、普施、酬答神恩及謝壇完功，除提醒鎮民留意配合外，也歡迎全台民眾屆時共襄盛舉。埔里鎮公所也表示，將配合舉辦系列活動帶動觀光、吸引全台民眾前來，也會同步將相關醮務、祭儀進行數位化典藏，加強文化傳承。