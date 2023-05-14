迎接疫後第一個暑假，不少人開始規劃出遊行程，親子旅遊向來在市場佔有舉足輕重的份量，許多國家也紛紛推出適合親子遊的景點搶客。新加坡交通便利、美食豐富、民眾會講中英文、地理位置離台灣不遠，包括環球影城、S.E.A海洋館、水上探險樂園等景點，深受大人小孩的喜歡。
其中有些景點寓教於樂，讓遊客從玩樂中學習，非常適合親子自助遊。而7到12月正是造訪新加坡最好的時間點，本篇整理新加坡適合親子遊的6大景點，供讀者參考。
聖淘沙海豚園 與海豚來場超萌約會
新加坡的旅遊勝地聖淘沙，相信到訪過星國的人都不陌生，高人氣的環球影城每年都吸引海內外遊客爭相到訪。建議民眾遊聖淘沙可以規劃至少兩天一夜的行程，除了環球影城外，還有寓教於樂的「海豚園」和「S.E.A.海洋館」，後者可在保育員的導覽帶領下，近距離和可愛的海豚互動，藉此認識海豚與了解海洋養護保育的重要。
名勝世界「海豚園」目前養育20多隻印度太平洋樽鼻海豚，還有來自10多個國家、共35名海豚訓練師，他們每天悉心照料海豚，透過學習、探索及玩耍等不同方式幫助海豚認知以及身體機能成長。海豚園推出「海豚探索」、「海豚奇遇」、「海豚伴遊」、「海豚望角」及「海豚園貴賓體驗」5大項目，透過訓練師詳細解說各種海豚生態、習性等相關知識後，民眾有機會與海豚近距離接觸，自2013年開幕至今，吸引眾多遊客慕名而來。
與海豚互動的體驗依項目不同而有差別，唯一不變的是必須在不驚嚇或過度打擾海豚的狀況下，漸進式地與海豚進行如撫摸、拍手、親親等親密接觸；訓練員會適時解說跟海豚相關的各種知識，透過難得的互動體驗邊玩邊學，有趣又療癒的內容令人印象深刻，也是最實用的海洋生物保育教學。
S.E.A.海洋館 3層樓高水族窗太震撼
告別超萌的海豚後，來到世上最大的海洋館之一「S.E.A.海洋館」，館內匯集了大量常見與稀有的海洋物種，海洋旅程跨越全球、超過10萬多種的海洋生物可以一次看個過癮，真的是活生生的海洋生物百科全書，絕對是親子遊的口袋名單。
全館共分為10大主題區域，館方以專門設計的展區為海底生物重建自然棲息地，其中最「大」亮點為「深海觀景區」，館方打造一座長36 公尺、高 8.3 公尺的巨大水族觀景窗，隔著玻璃就能近距離看到超大魟魚、鯊魚等魚群在眼前悠游，壯觀的海中奇景令人震撼。而館內還有一條海底隧道，多種海洋生物在頭頂、身邊游來游去，宛如置身海底世界。
館內另有「沉船生態區」、「鯊魚海域」、「珊瑚花園」等場域，成千上萬不同的海洋生物在深藍色的海水中盤旋優游，遊客在館內即可欣賞到瑰麗的海底世界，深海的湛藍奇景有種幽靜的魔力，在館內暢遊，令人感到十分療癒。館方也致力向旅客傳達環保與海洋保育的重要性，展區也設有互動式顯示板，可藉此更加了解海洋生態。
聖淘沙天空喜立 星國最高露天觀景台
2021年底才開幕的聖淘沙天空喜立是新加坡最高的露天全景旋轉觀景台，海拔高達79公尺，約12層樓高，天空喜立外觀有點像長著細腳的飛碟，可說是新加坡天際線上的新亮點。
天空喜立一次最多可容納16位乘客，當設施沿著垂直螺旋結構在離地面35公尺高的地方緩緩旋轉時，旅客可以360度環視聖淘沙島和南部群島。搭乘時間共12分鐘，包含在頂端旋轉10分鐘。該景點有販售特製的清涼飲料，遊客可在高空啜飲飲品同時欣賞遼闊的海景與遠方的城市。
值得一提的是乘客是圍著大圓桌、臉部朝內而坐，雖然扣緊安全帶，但腳懸在 空中的不踏實感，真真切切提醒自己身體已離地，而且還是在12層樓的高度，加上高處的風特別強勁，心中不免有點緊張。所幸視野寬闊，景致迷人，待適應高度後，不安也慢慢消失。建議遊客要評估自身的狀況再決定是否搭乘。
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