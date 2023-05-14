迎接疫後第一個暑假，不少人開始規劃出遊行程，親子旅遊向來在市場佔有舉足輕重的份量，許多國家也紛紛推出適合親子遊的景點搶客。新加坡交通便利、美食豐富、民眾會講中英文、地理位置離台灣不遠，包括環球影城、S.E.A海洋館、水上探險樂園等景點，深受大人小孩的喜歡。

新加坡旅遊勝地聖淘沙，建議可停留至少兩天一夜才能玩得盡興。(陳韻萍攝)

其中有些景點寓教於樂，讓遊客從玩樂中學習，非常適合親子自助遊。而7到12月正是造訪新加坡最好的時間點，本篇整理新加坡適合親子遊的6大景點，供讀者參考。

聖淘沙海豚園 與海豚來場超萌約會

遊客透過和海豚的親密接觸認識海豚與了解海洋養護保育的重要。(陳韻萍攝)

新加坡的旅遊勝地聖淘沙，相信到訪過星國的人都不陌生，高人氣的環球影城每年都吸引海內外遊客爭相到訪。建議民眾遊聖淘沙可以規劃至少兩天一夜的行程，除了環球影城外，還有寓教於樂的「海豚園」和「S.E.A.海洋館」，後者可在保育員的導覽帶領下，近距離和可愛的海豚互動，藉此認識海豚與了解海洋養護保育的重要。

「海豚園」在保育員的導覽帶領下，可近距離和海豚互動，寓教於樂。(陳韻萍攝)

名勝世界「海豚園」目前養育20多隻印度太平洋樽鼻海豚，還有來自10多個國家、共35名海豚訓練師，他們每天悉心照料海豚，透過學習、探索及玩耍等不同方式幫助海豚認知以及身體機能成長。海豚園推出「海豚探索」、「海豚奇遇」、「海豚伴遊」、「海豚望角」及「海豚園貴賓體驗」5大項目，透過訓練師詳細解說各種海豚生態、習性等相關知識後，民眾有機會與海豚近距離接觸，自2013年開幕至今，吸引眾多遊客慕名而來。

海豚訓練師過學習、探索及玩耍等不同方式幫助海豚認知以及身體機能成長。 (陳韻萍攝)

名勝世界「海豚園」目前約養育20多隻印度太平洋樽鼻海豚，海豚可愛的模樣吸引眾多遊客前來。(陳韻萍攝)

與海豚互動的體驗依項目不同而有差別，唯一不變的是必須在不驚嚇或過度打擾海豚的狀況下，漸進式地與海豚進行如撫摸、拍手、親親等親密接觸；訓練員會適時解說跟海豚相關的各種知識，透過難得的互動體驗邊玩邊學，有趣又療癒的內容令人印象深刻，也是最實用的海洋生物保育教學。

遊客須在不驚嚇或過度打擾海豚的狀況下，漸進式地與海豚進行親密接觸。(陳韻萍攝)

遊客透過難得的互動體驗邊玩邊學，堪稱是最實用的海洋生物保育教學。(陳韻萍攝)

S.E.A.海洋館 3層樓高水族窗太震撼

告別超萌的海豚後，來到世上最大的海洋館之一「S.E.A.海洋館」，館內匯集了大量常見與稀有的海洋物種，海洋旅程跨越全球、超過10萬多種的海洋生物可以一次看個過癮，真的是活生生的海洋生物百科全書，絕對是親子遊的口袋名單。

「S.E.A.海洋館」是世上最大的海洋館之一，超過10萬多種的海洋生物一次看個夠。(陳韻萍攝)

全館共分為10大主題區域，館方以專門設計的展區為海底生物重建自然棲息地，其中最「大」亮點為「深海觀景區」，館方打造一座長36 公尺、高 8.3 公尺的巨大水族觀景窗，隔著玻璃就能近距離看到超大魟魚、鯊魚等魚群在眼前悠游，壯觀的海中奇景令人震撼。而館內還有一條海底隧道，多種海洋生物在頭頂、身邊游來游去，宛如置身海底世界。

「S.E.A.海洋館」最「大」亮點為一座長36 公尺、高 8.3 公尺的巨大水族觀景窗。(陳韻萍攝)

「S.E.A.海洋館」的海底隧道，可見到多種海洋生物在頭頂、身邊游來游去，宛如置身海底世界。(陳韻萍攝)

館內另有「沉船生態區」、「鯊魚海域」、「珊瑚花園」等場域，成千上萬不同的海洋生物在深藍色的海水中盤旋優游，遊客在館內即可欣賞到瑰麗的海底世界，深海的湛藍奇景有種幽靜的魔力，在館內暢遊，令人感到十分療癒。館方也致力向旅客傳達環保與海洋保育的重要性，展區也設有互動式顯示板，可藉此更加了解海洋生態。

館內設有「沉船生態區」、「鯊魚海域」、「珊瑚花園」等場域，遊客可欣賞不同面向的海底世界。(陳韻萍攝)

聖淘沙天空喜立 星國最高露天觀景台

2021年底才開幕的聖淘沙天空喜立是新加坡最高的露天全景旋轉觀景台，海拔高達79公尺，約12層樓高，天空喜立外觀有點像長著細腳的飛碟，可說是新加坡天際線上的新亮點。

聖淘沙天空喜立約12層樓高，是目前新加坡最高的露天全景旋轉觀景台。(聖淘沙天空喜立提供)

天空喜立一次最多可容納16位乘客，當設施沿著垂直螺旋結構在離地面35公尺高的地方緩緩旋轉時，旅客可以360度環視聖淘沙島和南部群島。搭乘時間共12分鐘，包含在頂端旋轉10分鐘。該景點有販售特製的清涼飲料，遊客可在高空啜飲飲品同時欣賞遼闊的海景與遠方的城市。

天空喜立的大圓桌一次最多可容納16位乘客，乘客的腳是呈現離地凌空狀態，頗為刺激。(陳韻萍攝)

值得一提的是乘客是圍著大圓桌、臉部朝內而坐，雖然扣緊安全帶，但腳懸在 空中的不踏實感，真真切切提醒自己身體已離地，而且還是在12層樓的高度，加上高處的風特別強勁，心中不免有點緊張。所幸視野寬闊，景致迷人，待適應高度後，不安也慢慢消失。建議遊客要評估自身的狀況再決定是否搭乘。

聖淘沙天空喜立在頂端緩慢旋轉10分鐘，旅客可以360度俯瞰聖淘沙島和南部群島。(陳韻萍攝)