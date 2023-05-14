前幾天，美國媒體才報導，英國已向烏克蘭提供多枚「暴風影」（Storm Shadow）匿蹤巡弋飛彈。莫斯科在週六就表示，基輔使用的「英國遠程飛彈」打擊盧甘斯克，只是擊中的是民用目前，並造成6名兒童受傷。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，俄羅斯國防部表示，烏克蘭武裝部隊在周五晚間襲擊了盧干斯克2處家民用企業。

聲明補充說：「附近的居民區遭到破壞，造成平民受傷，其中包括6名兒童。」

這份聲明特別有針對性，這樣說道：「英國向基輔政權提供的風暴影空對地飛彈，被基輔用於襲擊平民區，顯然違反了規定。倫敦先前曾說過，這些武器不會用於平民目標。」

英國提供風暴影，成為第一個向基輔提供遠程武器的國家。俄羅斯對此極為不滿，稱此舉為「極端敵對的一步。」

不過，風暴影是北約規格武器，並且只能用戰鬥機搭載與發射，目前烏克蘭並沒有北約戰機。除非風暴影已完成現有幾種俄式戰機，比如MiG-29、Su-27、Su-25的設備整合，但這需要時間。

另外，俄羅斯國防部也承認他們損失了1架蘇霍伊 Su-24 戰鬥轟炸機，以及1架 MiG-29，但沒有說明被擊落的原因。