日前基隆市發生女子遭陌生男子惡意攻擊，事後發現現場附近的監視器故障失修，未能發揮功能。基隆市長謝國樑將於15日召開記者會，緊急增設監視系統，希望結合里鄰守望相助，落實安全友善的生活環境。

今年5月8日在基隆市安樂區發生一起女子遭陌生男子惡意攻擊的事件，但事後卻發現現場的監視器故障失修，未能發揮輔助治安維護功能。對此，謝國樑認為基隆監視系統應每年固定進行設備更新，將於15日召開記者會說明。

基隆市政府表示，經查截至今年3月底，基隆透過監視器破獲案件計有109件，顯示監視系統對於治安維護發揮極大的輔佐功能，為了保障市民人身安全，市府已著手進行「基隆市重要路口監視系統效能提升計畫」，希望藉由提升基隆監視系統之完善性，強化社會安全網路的功能。

針對先前的事件，市府也將說明加速監視系統汰舊換新及提升設備效能之決心，並希望結合里鄰守望相助的合作模式，落實安全友善的生活環境。