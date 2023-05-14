粉紅風暴席捲 冰淇淋吃到飽

新加坡冰淇淋博物館是亞洲首間以冰淇淋為主題的博物館，堪稱是疫情後星國最夯的旅遊新景點。（陳韻萍攝）

2021年8月19日開幕的冰淇淋博物館(Museum of Ice Cream Singapore) ，是亞洲首間以冰淇淋為主題的博物館，夢幻的場景加上網美們在社群網站瘋狂打卡，堪稱是疫情後新加坡最夯的旅遊新景點。

冰淇淋博物館的附設商店，展示櫃上可見大量的粉色商品。（陳韻萍攝）

冰淇淋博物館最初在美國紐約登場，連足球金童貝克漢都曾是座上賓，因為太受歡迎，爾後在洛杉磯二度登場，新加坡則為冰淇淋博物館首個亞洲據點，全館以粉紅色為主色系，一踏入館內，鋪天蓋地的粉紅潮襲來，從地板到天花板通通都是粉紅色，連工作人員也身穿粉紅色制服，讓人瞬間少女心噴發。

冰淇淋博物館打造不少以冰淇淋為主軸的裝置藝術和冰品造景，好玩好拍。（陳韻萍攝）

座落於新加坡觀光景點熱區的冰淇淋博物館共有14個特色主題展區，每區都以冰淇淋為主軸，打造許多互動裝置藝術和冰品造景，像是粉紅隧道、粉色棕梠樹沙灘與冰淇淋車、溜滑梯、香蕉盪鞦韆、雪糕主題區等，還有一面可以拼字的互動牆。

有不少遠從美國、大陸、東南亞等國家專程來冰淇淋博物館玩的遊客。（陳韻萍攝）

博物館的壓軸則是用常用來點綴冰淇淋的巧克力米道具所打造的超大球池，五彩繽紛的巧克力米球池，讓大小朋友都瘋狂，小朋友玩到不亦樂乎，大人也在池子裡狂拍美照發IG。記者採訪當天非假日，仍可看到不少民眾或攜家帶眷或攜伴前來，甚至有不少遠從美國、大陸、東南亞等國家專程來玩的遊客。

冰淇淋博物館內提供不同種類和口味的冰品吃到飽，讓人吃得過癮又滿足。（陳韻萍攝）

除了好拍好逛外，來到冰淇淋博物館當然一定要好好吃上幾球冰淇淋，館內有5個展區提供不同種類和口味的冰品吃到飽，可以爽吃冰淇淋、霜淇淋、雪糕、餅乾冰淇淋等，除了香草、草莓、巧克力等經典口味外，還可品嚐到南洋特有的斑斕口味的冰品，讓人吃得過癮又滿足。

此外，館內還展示冰淇淋相關的歷史與冷知識，童趣風的問答設計，可一邊吃著冰淇淋一邊猜題，寓教於樂饒富趣味，是個男女老少咸宜的新景點。跟其他博物館一樣，冰淇淋博物館同樣有附設商店，店內可見大量的粉色商品，像是T恤、襪子、帽子等，還有很多可愛的絨毛玩偶及裝飾品，送禮自用兩相宜。記者實際體驗過的結論是這個博物館似乎隱隱有種甜蜜的魔法，讓人不分性別與年齡，在這裡找回童年的純真快樂。

質感系巧克力工廠 客製風味巧克力

「Mr. Bucket Chocolaterie」巧克力工廠可透過玻璃窗觀看巧克力的製程。（陳韻萍攝）

去年12月甫開幕的「Mr. Bucket Chocolaterie」巧克力工廠，相較於冰淇淋博物，對許多遊客來說是比較陌生的景點。「Mr. Bucket Chocolaterie」不只是巧克力工廠，同時也是間咖啡館。白色和奶茶色為主的建築，簡約有質感，以大量的綠色植栽裝飾，天花板掛著各式繽紛的可可豆，相當醒目，也直接呼應店家主推巧克力的經營型態。

「Mr. Bucket Chocolaterie」店門口的天花板掛著各式繽紛的可可豆，相當醒目。（陳韻萍攝）

「Mr. Bucket Chocolaterie」店內全數採用亞洲生產的可可豆，期望振興亞洲區的可可產業。（陳韻萍攝）

店裡有許多與巧克力有關的產品，像是手工巧克力、布朗尼、精美蛋糕、可可豆到各種巧克力飲料等，每天新鮮現做，呈現巧克力的最佳風味，讓人有種置身在電影《巧克力冒險工廠》的臨場感。而店內也提供巧克力套餐和熱飲讓客人享用。

「Mr. Bucket Chocolaterie」巧克力工廠提供巧克力套餐和熱飲讓客人享用。（陳韻萍攝）

「Mr. Bucket Chocolaterie」店內販售許多與巧克力有關的產品。（陳韻萍攝）

遊客來到巧克力工廠可挑選喜歡的配料，客製化非我莫屬的巧克力。（陳韻萍攝）

透過玻璃窗還可近距離觀看巧克力的製程，瞭解可可豆如何被製作成巧克力。副店長Vap分享品牌訴求在傳統中尋求創新，店內全數採用亞洲生產的可可豆，包含越南、泰國、印度等地的可可小農，透過合理的價格收購，除了幫助當地可可農，也可振興亞洲地區的可可產業。遊客來此還可挑選喜歡的配料，像是各式堅果、果乾、蝴蝶脆餅等，客製化非我莫屬的風味巧克力，送禮自用皆宜。

客製化巧克力每款都獨一無二，送禮自用皆宜。（陳韻萍攝）

濱海灣公園吸客 超級樹經典地標

新加坡有「花園城市」的美名，整座城市處處可見綠樹和植栽，綠意盎然。（陳韻萍攝）

新加坡有「花園城市」的美名，整座城市處處可見綠樹和植栽，連星耀樟宜機場內都綠意盎然，機場內還打造了全球最大、高達40公尺的室內瀑布「雨漩渦」，說新加坡是一座綠化城市也不為過。

星耀樟宜機場內打造了全球最大、高達40公尺的室內瀑布「雨漩渦」，是機場必拍景點。（陳韻萍攝）

「濱海灣花園」是星國最具代表姓的地標之一，也是最美的城市園林。（陳韻萍攝）

地狹人稠的星國有個占地101公頃的超級大花園「濱海灣花園」，該處是星國最具代表姓的地標之一，也是當地政府耗費龐大資金、人力與物力填海造地打造而成的最美城市園林。

「雲霧森林」中高達6公尺的室內瀑布傾瀉而下，是必拍熱區。（陳韻萍攝）

「濱海灣花園」是星國最大的室內花園，內有「花穹」、「雲霧森林」兩大室內溫室，室外則有像阿凡達場景裡的「超級樹區（擎天樹)」。「花穹」展示溫帶及沙漠植物，室內設有冷氣空調打造出適合植物一年四季生長的環境；「雲霧森林」以熱帶雨林等闊葉植物為主，內有6公尺高的室內瀑布傾瀉而下，層層堆疊的瀑布，加上蒼翠茂盛的雨林和闊葉植物，有種來到熱帶雨林的真實感。

「花穹」內種植了東南亞沒有的日本櫻花，還設計了日式庭園造景，頗具禪意。（陳韻萍攝）

「濱海灣花園」內有「花穹」溫室，展示許多溫帶及沙漠植物。（陳韻萍攝）

館方打造真人大小的納美人，吸引粉絲爭相朝聖，展期延到6月底。（陳韻萍攝）

兩個館區一年四季都可欣賞到奇花異草，宛如人間仙境的美景每年吸客無數，連夯片「阿凡達2：水之道」都與濱海灣花園聯名合作，把「雲霧森林」打造成如夢境般奇幻的潘朵拉星球，讓全球粉絲紛紛來朝聖。在「雲霧森林」舉辦的《阿凡達：全新體驗》特展，因為好評不斷延長到6月底，民眾想看可得要把握機會。

「雲霧森林」裡蒼翠茂盛的雨林和闊葉植物，讓人有一種置身熱帶雨林的真實感。（陳韻萍攝）

電影「阿凡達2：水之道」與濱海灣花園聯名合作，把「雲霧森林」打造成如夢境般奇幻的潘朵拉星球。（陳韻萍攝）

「超級樹」夜晚有夢幻燈光秀，瑰麗璀璨的美景吸引許多人到此拍照。（陳韻萍攝）

戶外18棵造型奇特又醒目的「超級樹」，是新加坡的代表景致之一，每棵約25到50公尺高，每一株超級樹都是由數萬頓的鋼架組成，向上生長的繁茂樹枝，與天爭高，非常吸睛。夜幕降臨，「超級樹」會上演夢幻燈光秀，白天夜晚各有風情，值得造訪。