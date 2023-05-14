高雄市消防局六龜分隊日前邀請六龜高中近百名學生，一同教導心肺復甦術（CPR）以及自動體外去顫器（AED）實作流程，主講人六龜分隊隊員劉俊志以幽默風趣的教學模式，提高學生們的學習效果，並以「叫叫CD」好記口訣加深印象，學生們經過耐心教導之下，CPR、AED的操作流程都得心應手，期許自己有一技在身，遇到危急時能救人一命。

消防局指出，由於無意識且沒有正常呼吸的病患可視為「心肺功能停止」，當心臟、肺臟失去正常功能，大腦便無法獲得氧氣，僅存的氧氣僅能供給4-6分鐘，耗盡後大腦組織便開始壞死。

高雄市消防局六龜分隊邀請六龜高中近百名學生，一同教導心肺復甦術（CPR）以及自動體外去顫器（AED）實作流程。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

若施行CPR及使用AED，都是在救護車到達前，必要的急救處置，消防人員也將兩者正確的操作流程傳授給學生們，盼學生學會救人的技術，遇到他人危急時，一技在身有望能救回寶貴的生命。

六龜分隊隊員李昀承親手繪製教學圖卡。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

此外，宣導教學圖卡，是由六龜分隊隊員李昀承親手繪製而成，該員平時喜歡繪畫，學生時期經常參加反毒、中秋節反賄等宣導海報創作比賽，本次教學便利用過去經驗，協助繪製生動有趣的圖畫，期望學生對於CPR及AED的流程能有更深刻的印象。