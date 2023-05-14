42歲韓國「童顏女神」張娜拉去年6月嫁給小6歲圈外攝影師，婚後首部作品《特務家族》4度合作張赫，近日接受本報視訊專訪，張娜拉表示，當初除了因為劇本有趣外，加上看到是和張赫搭檔，毫不猶豫決定接演，「感覺這次也和以前沒有太大的變化，不過我們對話的次數好像變多了，因為我不久前結婚了，就聊了很多相關的話題」，張赫也附和道「確實隨著年齡和經驗的增長，我們聊天的話題改變了不少」。

張赫和張娜拉在2002年共同主演《開朗少女成功記》創下42.6%的超高收視，2人又陸續合作了韓版《命中注定我愛你》、獨幕劇《久違的問候》到這次的《特務家族》，一路從情侶演到夫妻，張赫直呼，有種難以言喻的奇妙之感，「幾乎每隔10年就合作一次，20代、30代到現在40代，又一起拍戲，但每次拍攝都還是覺得很有趣，尤其這部作品有喜劇的成分，加上有張娜拉在一旁搭檔演出，就感覺更有趣了。」

張娜拉在劇中飾演「愛家如命」的家庭主婦。（Disney+提供）

張娜拉在劇中飾演掌握實權、家庭地位最高的主婦「姜宥拉」，張赫飾演的丈夫「權道勳」正好相反，家中地位最低，現實生活中的家庭地位如何？結婚15年的張赫聽到後，立刻大笑喊「無可奉告」，似乎是默認了也跟劇中一樣，新婚不到1年的張娜拉則笑曝夫妻間的小情趣，「我為了能夠讓自己成為排名第一，不斷地（和老公）爭吵中。」她也補充，該角色誓死保護家人這點跟自己最為相似，「我跟家人的感情很深厚，尤其是成年後，真的會有種願意為家人拼命的想法，讓我很有共鳴」。

張赫在劇中向所有人隱藏自己的間諜身份。（Disney+提供）

張赫在劇中是個國家情報院特工，多年來向所有人隱藏自己的間諜身份，連枕邊人都被矇在鼓裡，白天是朝九晚五的上班族，晚上則作為特工伺機而動，在外鋌而走險，但家中依舊像普通人一樣生活，他認為自己作為一名演員也有異曲同工之妙，「我平時出去拍戲，類似動作場面等，可能會在危險因素較多的情況下進行，但下戲後回到家也是過著平凡生活」。

張赫（左）和張娜拉接受本報視訊專訪。（Disney+提供）

最後，記者請他們推薦一下《特務家族》，張赫率先說「這部作品裡有位叫作張娜拉的演員，所以一定要看」，並形容2人這次的合作，「就像紅酒一樣愈陳愈香」，接著輪到張娜拉，她也有樣學樣開啟商業互誇模式說，「我們電視劇最重要的是有張赫演員」，講完後還立刻看向一旁喊「我做得很好吧」，才開始一本正經地介紹，「我們的電視劇是部家庭間諜喜劇，感覺不太會放在一起的類型卻完美融合了，一開始會覺得是家庭喜劇，後來可能會非常驚訝，希望大家多多喜愛」。

《特務家族》每週一、二在Disney+上線最新1集。