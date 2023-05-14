許多女生去海邊時都會穿上比基尼泳裝。一位女子近日前往澎湖海灘進行水上活動，沒想到脫掉罩衫露出比基尼後，竟開始遭到4位男生一邊抽菸，一邊喊著「我在自拍喔」拍攝她的屁股，直到她和朋友的行程結束後，那些男生們才停止偷拍行為，讓她崩潰感嘆為何要這樣被噁男間接性騷擾。貼文曝光後，許多過來人分享，宜蘭外澳沙灘也有很多類似的8+9，墾丁、台東的沙灘才比較多正常人。

原PO在Dcard發文表示，她近日和朋友到澎湖海灘玩水上活動，除了她以外很多女生也都穿著比基尼玩耍，沒想到她脫掉罩衫後，開始出現約4個男生走到她面前，一邊抽菸一邊嘻笑「我在自拍喔」拿著手機拍她的屁股；原PO原本不以為意，沒想到噁男們全程都在拍攝，就算她直接盯著對方看，噁男們也只是心虛的假裝滑手機、左顧右看，雖然同行女生朋友前來提醒她，但噁男們還是一直拍到她的行程結束。

原PO坦言，本來她覺得女生穿比基尼是一件很正常的事情，不過被那些噁男騷擾後她也忍不住檢討，是不是自己穿得太暴露、身體露太多，感嘆不太敢再穿比基尼，「但是我在海邊穿比基尼有什麼錯？為什麼要被這樣間接性騷擾？」

對此，許多網友紛紛回應，「猴子怎麼這麼多，超不尊重人」、「不敢在台灣穿比基尼的原因，除了很多人愛當場評論身材外，還很多偷拍狂」；另外有很多過來人分享，「上次我去宜蘭外澳也是，一堆8+9本來都在聊天，看到我把罩衫脫掉，一直看一直經過就算了，手機還拿起來往我這邊照，不知道是在照風景還是偷拍我，真的蠻不舒服的」、「宜蘭外澳真的很多猴子，上次穿比基尼去玩也是被拍爆，好在我朋友和我都很兇直接上去搶他手機，裡面一堆偷拍我的照片」、「建議去墾丁或是台東的沙灘，那邊的人都正常很多，宜蘭太多猴子」。

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