北市刑警大隊表示，13日推特某帳號貼文稱，疑因與他人感情糾紛，近日不詳犯嫌尾隨並持刀割喉，並於就醫後於脖頸處共縫27針，經查並無相關報案紀錄，帳號所稱的律師亦未經委任，警方已找到貼文者，發文者坦承是心情不佳發文抒發，訊後依違反《社會秩序維護法》辦理。

該帳號除主動發布就醫後照片，並於網路中以公開方式提醒社會大眾注意，亦稱已向警方報案等情。該篇發文內容引起輿情譁然，影響社會秩序。而該帳號另面對網路群眾質疑事件真假，又稱已就網路言論委任林姓律師代為追訴將予提告。

北市刑警大隊，立即調閱相關資料並詢問本局各所屬單位近期報案紀錄，均無與該篇貼文有關之刑案發生，另查證該帳號持用人並通知到案說明後，表示該篇文章渠所發布，惟並未曾遭割喉或其他傷害情事，因近期心情不佳，才會在該推特帳號內發布上開文章。

刑大呼籲，社會秩序維護法第63條第5款「散布謠言，足以影響社會安寧者」將處以3日以下拘留或3萬元以下罰鍰，請民眾於網路中發文謹慎思考。