富邦悍將14日靠著申皓瑋7局關鍵安打逆轉，以7比3擊敗味全龍，不過4位投手在雙方收到警告後因觸身球遭勒令退場成為焦點，而事件衝突點的關鍵人物之一肯特賽後也做出說明。

此役是上半季禮拜天最後1周下午2點05分開始的比賽，但因為4局上衝突發生，裁判開會後給予2隊各1次警告，之後若有觸身球投手依規定勒令出場，結果造成富邦肯特、藍愷青及龍隊林子昱、廖任磊4名投手被趕出場。

肯特表示，當下自己是不滿裁判喊暫停的時間點，因為那時他已經要啟動投球動作，動作都做到一半裁判才喊暫停，「我投到一半看到打者退出來，裁判也跑到旁邊，我說哪有這麼慢才喊，況且那球正好是直球，有可能會造成危險。」

在郭天信喊暫停後，肯特朝著本壘方向口中念念有詞，之後龍隊三壘指導教練陳志偉突然衝向前，並引爆兩隊板凳清空，肯特還原當時情況：「我第一個反應是跟打者（郭天信）說你要站回來，之後是跟裁判說：『你不可以這麼晚喊暫停』，轉身後聽到陳志偉在身後罵，下一秒就看到板凳清空，連總教練葉君璋都出來，怎麼我在跟裁判講話味全板凳都衝出來了。」

肯特不解為何這樣的情況會造成2隊清空板凳，他認為，這是職業球隊，教練團的工作應該是要出來控制球員的情緒，而非擴大衝突，「我當下沒有聽到什麼攻擊性字眼，但只是覺得遺憾當下沒有用更好的方式去處理這件事，職業球隊應該是要減少衝突，對當下反應不能理解。」

總教練丘昌榮也說：「當時可能因為肯特講英文，味全那麼沒聽清楚他在講什麼，以為他在罵郭天信，這可能是有點誤會。」