乾淨誠可貴，生命價更高！有女子突發現對面大樓15樓高外，有位穿著白衣服的婦人，竟然拿著清潔用具站在窗外「極限擦窗」，由於可站立之處僅1個人寬，該婦人的危險動作、行為，非常嚇人，對此女子也表示「愛房子前也要注意安全啊，阿姨肯定沒有滑倒過真勇敢...」；網友見此景也嚇壞表示「看都腳軟」、「站在哪邊屁股都不會癢嗎？」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段23秒影片，從影片中可見，拍攝者對面有棟約15樓高豪宅，沒想到，竟然在對頂樓層外，有位疑似白衣婦人站在窗外，拿著清潔用具清洗玻璃，畫面險象環生：對此，原PO也在貼文寫下「愛房子前也要注意安全啊，阿姨肯定沒有滑倒過真勇敢...」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「住得起高樓，智商卻不高」、「我看都腳軟」、「站在哪邊屁股都不會癢嗎？」、「社區管委會最好趕快勸導，出事就真的大條」、「這真的很不ok，如果風大一點就危險了」、「這一生只能洗一次」、「帶著清潔用具爬出來就有難度了欸」、「用生命在擦玻璃」、「跌一跤，房價也跌」、「乾淨誠可貴，生命價更高」。

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