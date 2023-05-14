79歲「遠東首席歌后」楊小萍於60年代走紅，溫柔嗓音和端莊形象受到大眾喜愛，唱紅了許多經典歌曲《酒醉的探戈》、《美酒加咖啡》、《夢醒不了情》等，她也跨足電影界拍攝許多作品，曾創下輝煌的票房紀錄，近日楊小萍離世，她的親弟弟楊慶煌在母親節這天發文緬懷長姐。

楊慶煌今（14）日於社群平台發文，向大眾報告「親愛的大姊追思已莊嚴圓滿！我將全心全意投入工作，延續大姊的精神為演藝·歌唱散播歡樂散播愛。」他透露21歲時隨楊小萍出國，當時是人生第一次走出國門，楊小萍帶他到法國巴黎同台表演，當時楊小萍演唱〈上海灘〉，他則在一旁伴舞，楊慶煌有感而發「大姊謝謝您！給予大家無限美好的回憶。慶煌祝福全天下最偉大的媽媽們、母親節快樂。」

據《三立新聞網》報導，陳今佩透露：「圈內沒有人敢說，楊小萍73歲那年罹患失智症的」。不過求證楊小萍的弟弟演員楊慶煌經紀人，經紀人向《中時新聞網》反駁該言論：「楊小萍女士完全沒有失智！家庭幸福美滿，身體健康，這幾年低調是為了想好好休息陪伴家人，含飴弄孫享受家庭的幸福，跟陳今佩小姐早就多年未見面，不懂陳今佩小姐何來的失智？！她自己想像出來的嗎？她能直接講誰說的？！」建議對方積口德，說點楊小萍在歌壇的正面貢獻為妥。

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