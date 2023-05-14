台灣職籃P. LEAGUE+高雄17直播鋼鐵人今天例行賽最終戰輸球後，確定無緣季後賽，談到下季動向，林書豪說：「我不能保證明年還會再打球，這要一年一年來決定。」

鋼鐵人今天在主場高雄市鳳山體育館迎戰福爾摩沙台新夢想家，展開攸關季後賽門票的天王山之戰，次節倒數11分24秒，夢想家洋將麥卡洛（Chris McCullough）在搶下籃板球後，手肘撞到林書豪頭部，林書豪當場倒下，後腦杓撞到地板且流鼻血，隨後前往醫院檢查，但未再上場。

鋼鐵人例行賽最終以89比92落敗，提前結束本季賽季，林書豪2月披上鋼鐵人戰袍以來，球隊表現脫胎換骨，一連串驚奇之旅也在今天結束。

林書豪從醫院返回球場後，看到比賽結果時，臉上表情難掩失望，談到傷勢，他賽後出席記者會時表示，「應該是腦震盪，要休息1、2週。」

對於造成林書豪受傷，麥卡洛解釋：「我當時只是想要抓籃板，下來的時候林書豪正好在下面，其實這就是籃球比賽會發生的事情，不過我真心覺得很可惜，希望他可以早日康復。」

鋼鐵人從戰績墊底，季中成功翻身，甚至有機會拚季後賽門票，林書豪認為，比起外界將焦點放在他身上，他更想慶祝鋼鐵人這幾個月來的努力，「一支球隊一直不放棄，到今天有機會打進季後賽，這是一個奇蹟」。

對於明年是否會續披鋼鐵人戰袍，林書豪並未給答案，他說：「我還不能保證我明年會再打球，這個要一年一年來決定，我還要再與家人聊一聊。」（編輯：張雅淨）1120514