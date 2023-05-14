今天是母親節，台北市警局也在官方臉書帳號「臺北波麗士」與IG，PO文祝福每個媽媽「母親節快樂」，北市警局小編特別找來松山交通分隊的正妹女警林思妤與她的孩子一起拍照亮相，透過親子互動畫面，凸顯女警還要兼顧家庭、小孩的辛苦。

北市警局母親節於IG發出交通隊女警林思妤獨跳「開花舞」的短影音，寓意是給孩子的愛。（北市警局提供）

此外，台北市警局的IG上，還有林思妤大跳當紅南韓「開花舞」的短影片，手中的花，寓意是給孩子的愛，同樣獲得熱烈迴響。

北市警局臉書帳號，今天po出交通隊女警林思妤與兒子的合影，應景祝福母親節快樂。（北市警局提供）

臺北波麗士臉書粉絲團今天應景PO文祝福母親節快樂，有多年交通事故處理經驗的交通女警林思妤，應警局粉絲團小編之邀，與自己兒子一起亮相拍照，高顏值女警加上孩子的可愛模樣，典型的「流量密碼」，光在臉書上吸引了快3000個讚，破百則留言。

北市警局臉書帳號，今天po出交通隊女警林思妤與兒子的合影，應景祝福母親節快樂。（北市警局提供）

台北市議員林珍羽、王欣儀也分別留言祝福辛苦的媽媽們，母親節快樂。網友紛紛留言指，「媽媽和寶貝的畫面好溫暖」、「充滿母愛的正妹女警」、「媽媽是正妹警察，兒子又帥又可愛」

北市警局臉書帳號，今天po出交通隊女警林思妤與兒子的合影，應景祝福母親節快樂。（北市警局提供）

據了解，林思妤是交大外勤警員，處理事故經驗豐富，也多次協助警方拍攝預防犯罪宣導的影音圖文。去年交大臉書一張她騎乘警用重機回眸的照片，被網友形容她外型神似影星連俞涵，直呼「看完原地戀愛」，這回她與兒子合拍警局的母親節臉書文，再度引發話題。