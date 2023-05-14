慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，也隨著今年疫情解封，睽違3年的時間，慈濟基金會今(14)日中正紀念堂舉辦「2023 年佛誕浴佛孝親感恩祈福會 」，現場信眾萬人場面盛大，總統蔡英文、前總統馬英九等也受邀出席。

慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會14日晚間在台北市中正紀念堂舉辦「2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，蔡英文總統出席禮佛、祈福。（黃世麒攝）

今年為台灣疫情解封年，因應今年5月「母親節、佛誕節及慈濟日」三節合一的到來，慈濟在全球共計有 46 國家及地區舉行浴佛典禮，包括台灣各地共計舉辦305個場次的浴佛，共計近10萬人與會。

而在疫情解封下，因應各界需求正式恢復中正紀念堂浴佛大典，台灣佛教界諸山長老、各道場法師及與會人員虔誠萬眾一心，共同傳遞平安吉祥，為家人、台灣、全球祈福天下無災難。

慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會14日晚上六點在台北市中正紀念堂舉辦「2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，新北市長侯友宜應邀出席祈福。（鄧博仁攝）

今日浴佛大典現場，超過萬人在唱誦「爐香讚」佛樂聲中展開，包括總統蔡英文、前總統馬英九、監察院長陳菊、各部會首長、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海科技集團創辦人郭台銘，以及各國使節等均親臨與會。

慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會14日晚上六點在台北市中正紀念堂舉辦「2023年佛誕浴佛孝親感恩祈福會」，台北市長蔣萬安應邀出席祈福。（鄧博仁攝）

位置部分，蔡英文、馬英九、朱立倫、陳菊等人坐於紀念堂高台正中央，郭台銘則位於最左側高台，與眾人距離最遠。蔡英文與馬英九雙手合十短暫點頭致意，此外「雙英」無其他交集。

本次祈福文由蔡英文、侯友宜、蔣萬安共唸，也是3人初次同台，也是這場活動有趣之處。