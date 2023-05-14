日本G7高峰會即將舉行，為了在高峰會期間強化航空保安需求，14日晚間6時起，到23日23時59分止，桃機加強飛往日本航班旅客安檢，航警局配合勤務加派人力，首日晚間出境赴日旅客表示流程相當順利，提早到還可以逛免稅店。

桃園國際機場公司依交通部民用航空局加強機場航空保安措施指引，14日晚間6時起到23日晚間23時59分止，加強飛日本航班（包括轉機）旅客人身及手提與託運行李安檢，旅客須提早到機場辦報到，並配合引導到專屬查驗線通關，避免行程延誤。（陳麒全攝）

7大工業國集團（G7）高峰會19日在日本廣島登場，桃園國際機場公司13日發布新聞稿表示，依交通部民用航空局加強機場航空保安措施指引，14日晚間6時起到23日晚間23時59分止，加強飛日本航班（包括轉機）旅客人身及手提與託運行李安檢，旅客須提早到機場辦報到，並配合引導到專屬查驗線通關，避免行程延誤。

桃園國際機場公司依交通部民用航空局加強機場航空保安措施指引，14日晚間6時起到23日晚間23時59分止，加強飛日本航班（包括轉機）旅客人身及手提與託運行李安檢，旅客須提早到機場辦報到，並配合引導到專屬查驗線通關，避免行程延誤。（陳麒全攝）

航警局安檢大隊下午接受媒體聯訪表示，針對赴日旅客，安檢大隊除了配合勤務加派人力外，也針對赴日旅客在第一航廈開設2號集中安檢線，尖峰時段再開啟3、4號支援；第二航廈開設3號集中安檢線，尖峰時段再開啟4號支援，不會影響其他出境旅客通關作業，也呼籲前往日本旅客除了提早到機場辦報到通關，安檢時可先取出電腦、平板及行動電源，脫掉外套、帽子及皮帶，使安檢流程更順暢。

桃園國際機場公司依交通部民用航空局加強機場航空保安措施指引，14日晚間6時起到23日晚間23時59分止，加強飛日本航班（包括轉機）旅客人身及手提與託運行李安檢，旅客須提早到機場辦報到，並配合引導到專屬查驗線通關，避免行程延誤。（陳麒全攝）

旅客韓女士表示，有注意看到新聞媒體報導，所以今天特別提早3個小時抵達桃園機場，現場看到有製作告示牌，還有針對前往日本旅客的集中安檢線，因此動線很明確，整體的檢查作業相當快速，雖然必須提早到機場，不過也有更多的時間可以逛免稅店，完全沒有影響到出遊的心情。

旅客陳先生說，以往都是在起飛前2小時才會到機場辦理登機手續，但今晚特別提早到機場，由於和一般的旅客分流，還有另外設置的集中安檢線，安檢及通關過程順利，反正照規定提早到機場，配合桃機公司作業，一切都很順利。