一年一度的溫馨母親節卻變成「趕人」大賽，富邦悍將與味全龍之戰因投手肯特不滿裁判喊暫停時機點而引爆衝突，造成2隊共4位投手因觸身球後遭勒令出場，肯特賽後還原衝突點，也點出希望日後聯盟在針對這樣的情況下，裁判有權力可以視情況認定是否故意，而不是在警告後無條件將投手趕出場，影響到整場比賽的流暢性。

此役是上半季禮拜天最後1周下午2點05分開始的比賽，但因為4局上衝突發生，裁判開會後給予2隊各1次警告，之後若有觸身球投手依規定勒令出場，結果造成富邦肯特、藍愷青及龍隊林子昱、廖任磊4名投手被趕出場，臨危受命的投手需要充足熱身時間，也導致比賽時間長達4小時03分。

肯特坦言，自己並不知道當時只要再投出觸身球就要被趕出場，等到他對劉基鴻投出觸身球要被趕出場時，當時裁判才跟他說這是「特別規則」，「但因為是特別規定代表不是每個人都知道，裁判沒有好好來跟我解釋，而且當下這樣的情境沒有人會想讓衝突擴大，且當時戰況我們兩邊也不可能故意砸人，我認為這規定應該是可以再做討論的。」

前3局好投因4局突發意外讓比賽變調，肯特坦言被趕出場時心情絕對是沮喪的，後來又看到藍愷青只投1球又因觸身球被趕出場，心情更加不開心，好在岳少華最後幫忙化解危機。

肯特直言：「棒球打了百年了，這規定十分不合理，整個球場的人都知道我跟藍愷青不是故意的，這規則會影響到整場比賽運作，不只影響我們也影響到對方。」最後肯特補充，他認為裁判在衝突當下控制得宜，沒讓衝突場面擴大，但他仍對比賽節奏因為觸身球而勒令退場不能認同，多次用「ugly game」來形容這場比賽。

「我認為聯盟必須要檢討這項規定，在比分接近的情況下，球員怎麼可能會故意丟觸身球，這規定可以存在，但在警告後是不是要把人趕出去，裁判應該是有權決定，而不是無條件勒令退場。」肯特認為，投手的工作本來就是要想辦法讓打者打不好，偶爾還是需要投近身球，如果只是因為擦到球衣就要被趕出場，這樣的規定真的太死板。

總教練丘昌榮也有類似看法，「其實這個情況下就給警告我認為是有點太嚴厲，應該可以再斟酌、調整一下，投手投的都是變化球，不太可能是蓄意，這樣對比賽完整度也比較打折扣。」至於當下沒有跟肯特解釋，主要是因為怕他有疙瘩，不敢再投這個位置，之後會請投手教練羅曼再跟他告知，如果再遇到這樣狀況要如何處理。