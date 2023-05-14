大陸社交平台近日流傳一則微信朋友圈截圖，顯示上海一名闊太太以14萬元人民幣（約合台幣62.1萬元）月薪招聘保母，服務內容包括給太太穿鞋、脫衣服等內容，並且要求提供「跪地服務」，特別強調自尊心很強的人不合適，引起網路關注熱議。

據《東網》報導，貼文顯示這個位於上海的富裕家庭需要招聘每日值班12小時、不提供家中住宿的保母，時間從早上9時到晚上9時。招聘廣告強調，伺候太太時需要跪式服務，「太太一伸腳就知道給穿鞋子，一抖肩就給脫衣服」，並要有眼力，相當於古代的貼身丫鬟。對應徵者的外型學歷等條也有嚴格要求，必須身高165cm以上、體重55公斤以下，高中以上學歷，還要會唱歌跳舞，且必須長相乾淨。

報導說，該家政公司的仲介人Lisa向陸媒表示，上述招聘資料屬實，合適人選已很快找到。這名客戶先前已曾以同樣的月薪招聘到2名保母，一人上早班，另一人上夜班。對於網傳內容中存在跪地服務的說法，家政公司未予以正面回應。不過，除了月薪超高受關注之外，跪地服務的要求在網上惹來大量爭議。有網民認為僱主提出的要求「太離譜」，「放棄自尊和平等的權利去工作，寧可不要」，但也有人表示願意接受。另有人質疑該招聘資料的真實性，認為可能是家政公司的營銷噱頭。