共軍4月8日至10日對台實施「環台島戰備警巡」和「聯合利劍」演習，山東號航空母艦第一次出現在台灣東南方的西太平洋海域，而共軍另一艘航母遼寧號隨後也進入西太平洋演訓。前立委蔡正元表示，他問了軍事專家，遼寧艦在海上出現各種奇怪的走法，是在模仿美軍船艦的走法，要讓東風反艦飛彈演練如何瞄準、摸擬攻擊。

蔡正元13日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示， 山東艦第一次到西太平洋演訓，演訓科目非常多，艦隊應包括潛艦；而演訓的目標，則是要測試東風系列反艦飛彈的精準度或效果。

蔡正元接著指出，上次遼寧艦在海上作出各種奇怪的走法，很多人看不懂。他問了軍事專家，遼寧艦是在練習各種位置，模仿美軍船艦的走法，要讓東風的反艦飛彈，是否能在精準的狀況下演練如何瞄準、摸擬攻擊。

蔡正元指出，山東艦已經作為戰艦，遼寧艦則還沒被列作為戰艦，遼寧艦當然更需要扮演反艦飛彈測試目標，然後再自己作防衛措施，就會有比較大的效果。