台南市長黃偉哲14日到頑皮世界野生動物園，出席「2023做動物的守護者寫生比賽」，與學童一起拿畫筆為壁畫牆上的動物上色，首次近距離接觸動物，令他直呼療癒，同時向下一代宣揚動保與生命教育的概念。

黃偉哲表示，頑皮世界動物園教育基金會近年設置野生動物救傷中心，接受台南市政府委託參與野生動物救傷工作，同時積極推展偏鄉保育工作，是個娛樂與教育兼具的地方。15日正逢國際家庭日，希望親子一起度過溫馨快樂時光。

台南市政府與頑皮世界動物園教育基金會共同主辦動物寫生比賽，提供台南學童免費入園參加寫生比賽，期望學童透過畫作，呈現動物與環境的自然互動，提升孩子美學素養，鼓勵家長帶孩子接觸自然，藉由觀察動物，輔以動物教育解說，達到生命教育意義。

寫生比賽自5月6日至31日止，僅限台南公私立小學生參賽，只要憑學生證明文件即可事先報名，免費入園參與比賽。比賽分為高、中、低年級3組，參賽者都可獲得小禮物，分組冠軍還可獲得1萬元獎助學金。