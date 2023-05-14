去年4月間，屏東東港大鵬灣驚傳情殺命案，台中38歲黃男不滿女友劈腿，凌晨夥同友人突擊「約會現場」，持彈簧刀刺死33歲李姓情敵，事後還自首佯稱徒手傷人，案經法官審結後，一審依殺人罪判黃14年有期徒刑，二審維持原判，而死者家屬再提損害賠償告訴，屏東地院判賠528萬1075元，可上訴。

據了解，黃男家住台中，其27歲鄭姓女友家住屏東東港，黃幾乎每周都會南下找鄭女，但後來鄭女又結識家住隔壁林邊鄉的李男，2人相談甚歡、互有情愫，常常約會聊天，鄭女也不遮掩地將此事告訴黃男，還把2人的聊天內容、約會地點都如實以報。

去年4月11日深夜，鄭女與李男在大鵬灣約會，黃男不滿女友劈腿行為，12日凌晨夥同友人36歲黃男、40歲蘇男連夜趕到東港大鵬灣的「約會地點」要與對方理論。黃男一到場，便與李男發生口角衝突，並互毆起來，蘇男不滿朋友被欺負，也上前踹打李男，並持雨傘敲壞李男車子的擋風玻璃洩憤。

隨後，黃男要求友人將鄭女帶走，他留下與李男談判就好，不料卻爆發更激烈的衝突，黃男竟持彈簧刀往李男的肩膀及背部猛刺，導致李男的主動脈及肺臟大量出血，送醫後搶救不治。

案發後，黃男向警方自首，但卻佯稱徒手傷人，檢警發現死者肺部有明顯穿刺傷，且身上有多處刀傷，不採信說詞，將黃等依傷害致死罪嫌送辦，向法官聲押獲准。

案經屏東地院審結後，法官認定黃男手段凶狠，且竊盜、毒品前科累犯，依殺人罪判處14年有期徒刑。黃男不服上訴，但二審法官維持原判。

對此，死者家屬另提出損害賠償告訴，屏東地院法官認定黃男需賠償家屬殯葬、撫養等費用，應給付李父237萬4600元、李母290萬6475元，總共判賠528萬1075元，全案可上訴。