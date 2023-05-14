女星徐懷鈺近期登上大陸知名實境節目《乘風破浪的姐姐》第四季(乘風2023，以下簡稱浪姐4)，豈料隨著第一次公演舞台的播出，她卻被眼尖的網友發現在舞台上動作不熟練、划水，而她的經紀人也在事後發聲，卻遭到網友狂酸。對此，身為她粉絲的男星劉維不忍她遭到抨擊，在微博上逆風力挺。

徐懷鈺在節目中的舞台播出後，「徐懷鈺划水」（指不認真）的搜索詞條一度登上微博文娛熱搜榜上，引起網友熱議。對此，她的經紀人透露：「Yuki不想讓期待已久的歌迷失望，堅持演唱會要如期演出。」表示她因奔波的行程而影響體力，雖然有滿滿熱情，但因時間不足，因此在節目中的表現才會有失完美。

然而，此番言論卻不被網友接受，紛紛留言狂酸：「不紅是有原因的！」在微博上引起一陣抨擊聲浪。然而，身為徐懷鈺粉絲的大陸男星劉維卻逆風相挺，今(14)日在微博上發文，向徐懷鈺的經紀人提出幾點意見，表示：「我是一名喜歡Yuki的粉絲，非常期待、也希望她能重新找回舞台上那個曾經的她。」指出自己在節目中看見的是徐懷鈺「不是划水，而是她的不自信」，因為時間不充足才無法好好的在舞台上展現。

此外，劉維也提及她的團隊成員們可以為她所做的事：「真心懇請團隊能給她多一點自信，讓她融入姐姐吧，就算不翻紅，那種團隊的力量也會讓她感受到周遭的溫暖的。」坦言自己不求看到Yuki翻紅，但希望她能重新找回當初的自信。貼文PO出後，不少認同他觀點的網友們爭相在底下留言表示：「感謝你為徐懷鈺發聲，我們一起為她加油」、「希望姐姐這個節目可以改變她的心態。」討論聲浪不斷。