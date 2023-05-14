新北市新莊今(14)日下午4時許在新月橋下發現一具浮屍，初步判斷身分為50歲向姓男子，且死亡近10日，目前已送往板橋殯儀館，後續將盡速通知家屬，詳細死亡原因仍有待釐清。

據了解，有民眾今日下午到新莊區堤外運動時，赫然發現有浮屍卡在新月橋下的消波塊，嚇得他趕緊報警；警消獲報趕抵現場後將遺體移至上岸，發現死者已死亡多時，面部腐爛見骨，隨後移送至橋殯儀館暫存，待報請刑事相驗，現場則交由鑑識人員採證。

警方初步判斷死者為50歲的向姓男子，他的遺體身上無明顯外力導致的外傷，且穿著整齊，最後被發現的時間落在本月5日上午8時，他獨自騎車行經重新堤外道，接新月橋往三重方向行駛，目前已積極聯繫家屬前往指認中，詳細死亡原因仍有待警方釐清。

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