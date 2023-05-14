靜宜大學大眾傳播學系第15屆畢業成果展「ISO_BARｘ舉杯綻放」，5月12至14日在臺北松山文創園區北向製菸廠接力登場，展出影視、多媒體及論文等三大類別18件作品，呈現學生人文社會關懷、影視創意、新媒體專業，讓觀展者深刻感受學生創作帶給社會滿滿感動與能量。

靜宜大傳糸先在校內揭開序幕，昨天跨出校園移師北上舉辦畢業展，包括3部紀錄片、2篇論文、2部廣播節目、2部攝影集、2部電視節目、1部劇情片、2本雜誌及4個新媒體網頁等18件作品，與前來觀展民眾、親友師生學長姐互動。

紀錄片《人嶼海》發表會上男主角三位兒子特別趕赴現場欣賞力挺，創作學生與片中人物增添感動。(戴志揚翻攝)

影視組作品，紀錄片《人嶼海》片頭音樂，由金曲警察歌手陳建年演唱《蘭嶼情歌》搭配蘭嶼空拍美景，緩緩帶出潛水店兼民宿老闆索鈴雄．夏曼在蘭嶼的生活、工作與盼為其兒子搭建一個家的夢想，今天作品發表會上男主角三位兒子特別趕赴現場欣賞力挺，創作學生與片中人物增添感動。

「《人嶼海》為學生的青春留下美麗的註記；拍攝過程甘苦，亦為學生帶來開展未來的勇氣和力量！」助理教授奚浩道出大海是自由、奔放，也是最需挑戰和開拓的地方！

紀錄片《tatini'》，學生豆苡璇執導以其祖父賽夏族人身分題材，拍攝居住於獅潭鄉百壽部落的豆鼎發耆老的養蜂日常，拍攝劇組學生實際參與被譽為最神秘的祭典「矮靈祭」，感受耆老收成的花蜜如同祭典成果，也引領不同世代族人了解自己的文化、族群意識及所面臨的問題。

紀錄片《tatini'》導演豆苡璇以祖父賽夏族人身分題材，拍攝居百壽部落耆老豆鼎發養蜂日常，實際參與被譽為最神秘的祭典「矮靈祭」。(戴志揚翻攝_)

豆苡璇感動說，賽夏族人稱年長者為「老人家tatini'」，他既是耆老也是養蜂人，更是引領族人別忘記自己族群的根，唯有「老人家 tatini' 」能讓我們這個世代還能看見這麼完整的文化。

紀錄片《人與川和麵》由學生影像製作團隊Möbius的導演與攝影吳侑承、製片黃瀅芯、後製美術楊昀珊、成音鄭博謙及執行製片李青雲共同完成！透過聯發製麵第三代林羿成的第一視角，讓觀眾感受第五市場樣貌，深刻體驗傳統市場裡從開市、叫賣、整理、收攤的人情味與情感流動！

多媒體組作品，學生蔡沛凌、白欣卉製作網站設計「陳酒家釀」以南投歷史、文化、特色景點等主題為發想，「酒」雙關「久」，代表歷史悠久且富韌性，代表陳酒的後勁。家釀原為佳釀，象徵連結家庭故事或傳承。希望透過學生的創作成果帶領民眾瞭解在地文化、個人生命故事、地方創生、多元文化等議題。

學生蔡沛凌、白欣卉製作網站設計「陳酒家釀」，帶領民眾瞭解在地文化、個人生命故事、地方創生、多元文化等議題。

指導助理教授陳韻如讚譽，《陳酒家釀》團隊走訪南投的傳統工藝、在地文化及美食，寫下了一篇篇精采的故事！另一位老師王錦裕指出，如同本作品首頁中所說，『歷史是經過長時間的淬煉而來』，成功的作品亦復如是。陳酒家釀，多麼迷人的主題、多麼售永的內酒，它也將逐漸發酵、越陳越香。

來自浙江、廣東的陸生丁可唯、陳鈺同學，共同拍攝家鄉風景和人文，取名《故鄉404》作為雜誌名稱，是因為關於故鄉記憶，就像被404網站一樣，在被人們漸漸淡忘。當我們回到家鄉，所看到的是翻天覆地的變化，那些關於舊日的記憶到底是被刪除、移動了，還是從末存在過？眼前的這片土地，還是我們記憶中的故鄉嗎？作品發人深省。

來自浙江、廣東的陸生丁可唯、陳鈺同學共同拍攝家鄉風景和人文，作品發人深省。(戴志揚翻攝)

陳韻如老師說，「《故鄉404》 帶領讀者走入兩位作者現實與回憶交錯的故鄉！」；兼任教師楊文卿評語「記憶的斷捨離，是殘酷的，是無奈的，但也有溫馨滿滿的一面。」

另一件作品複合式網站「移風・異俗」，紀錄著傳遞新住民、移工飄洋過海來台，突破困境的生命故事！「移風」代表新移民及新住民的風潮，「異俗」則是異國文化與風俗。透過網站分享新住民與移工動人實現自我的生命故事，帶領觀眾瞭解多元國家文化與風俗民情。

班導師余國強看到學生四年來的成長和變化，勉勵同學Be bold, be unique! 。(戴志揚翻攝)

由許佳欣、張羽廷、田恒同學合組 612室創作《聲活》廣播節目，採訪來自台中魚市場的專業糶手陳俊隆，傳遞糶手的人文情懷。(戴志揚翻攝)

由許佳欣、張羽廷、田恒同學合組 612室創作《聲活》廣播節目，製作即將消逝、這個現代人鮮少接觸「糶手」行業，採訪職人來自台中魚市場的專業糶手陳俊隆先生，分享他特殊工作和從業糶手多年的故事，幽默風趣的隆哥和熱鬧的台中魚市場有什麼樣的故事。

三位同學今天現身說法分享採訪心情，傳遞糶手的人文情懷，同學們在訪談中與受訪者幽默生動對話，讓聽眾在輕鬆活潑氣氛下產生共鳴，是現代技化無法取代的口語溫情。教務長鄭志文感動評語：「話多的世界，容易忘了聲音的純粹。糶手的故事，因為羽廷、佳欣與田恒，回到純粹。」

器材組同學慕後默默付出，負責展場燈光、音控、影片播放等設備，成就展演活動順利進行。(戴志揚翻攝)

學分享訪談中與受訪者幽默生動對話，讓聽眾在輕鬆活潑氣氛下產生共鳴。

由呂晏瑜、馮畹穎、吳芊盈、涂芳瑜、張芳瑜、林恩楙六位同學組成璞淘糖，為64歲的趙叔叔進行《樂齡夢想號》圓夢計劃，彌補他跟老婆求婚的遺憾，規劃四天三夜的二度蜜月旅行，以悠閒、慢旅為定調，究竟求婚會不會成功呢？誰說年紀大了就不能有夢想？璞淘糖裡的小葡萄就是圓夢的小尖兵，幫助長輩完成未實現的萝想及彌補遣憾。

班導師余國強勉勵同學Be bold, be unique! （要大膽，要獨特！）看到學生四年來的成長和變化，分享大學四年來課業學習、影視創作成果發表等心路歷程，傳遞社會底層人物內心世界，與善循環的感人故事。

靜宜大傳系畢業成果展題材多元創意，今天前來觀展者逾千人次，心中無數感動。無法親臨展覽的民眾，若來不及將來線上展覽5月26至28日及6月3至4日展開，透過網路平台共襄盛舉。