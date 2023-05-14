民視8點檔《市井豪門》演員蘇晏霈跟傅子純將對觀眾撒狗糧，大放閃光，劇中蘇晏霈飾演的劉佳雯生日，被傅子純要求留下單獨時間跟他約會，沒想到赴約時間到了，傅子純遲遲沒出現，後來才發現原來角色飾演記者的陳逸凡，被無良建商偷襲，暴打一頓，還好兩人最後還是有按照約定到地點，並熱吻放閃，蘇晏霈表示跟傅子純搭檔很多次，兩人對吻戲也不陌生，要親要吻都不需要任何準備。

蘇晏霈劇中等在傅子純。（民視提供）

拍攝當天剛好蘇晏霈感冒，她表示超怕自己傳染感冒給他，所以一直到正式開拍才把口罩脫下來，還好接吻過後他身體沒有出現不適，而讓蘇晏霈印象深刻是，蘇晏霈在上一次跟傅子純吻戲時，因為傅子純的鬍渣導致她雙頰皮膚都被刮紅，這一次傅子純竟然還記得，帶了刮鬍刀到現場，隨時除鬍渣，讓她大讚「超級紳士」，果然是暖男無誤。

傅子純帶傷和蘇晏霈約會。（民視提供）

傅子純對兩人吻戲直說「太平常了」，不過兩人的默契都很好，所以對戲起來更加自然，他表示很多觀眾印象深刻的橋段，都是兩人現場激盪出來的，沒想到都能讓觀眾會心一笑。在旁邊目睹兩人吻戲的翁家明，表示自己就是超大電燈泡，而且在旁邊看帥哥美女吻戲，他忍不住讚嘆「真的超唯美的」，好像在看浪漫喜劇，劇中他愛慕著蘇晏霈，所以傅子純都會故意跟他宣誓主權，他搞笑說：「老子不跟你玩了行嗎？肯定是你付錢給編劇，編劇才硬是要編寫蘇給你的！」最後他也對「謝文良」加油，畢竟謝文良有錢有勢，他也要賄賂編劇給文良一個美麗的神仙伴侶。