魏如萱「HAVE A NICE ：DAY 2 YOU」小巨蛋演唱會14日第2場，適逢一年一度母親節，她的高齡93歲奶奶率魏氏家族坐台下欣賞，魏如萱演唱〈奶奶〉一曲時，讓奶奶笑得合不攏嘴；魏如萱表示母親就像月亮一樣、為子女照亮前路，而自己的祖母就像媽媽，隨後邀滿場1.1萬觀眾齊祝奶奶母親節快樂，氣氛溫馨。

魏如萱表示，奶奶之前因為膝蓋不好開刀，所以都沒有參加過她的演唱會，「她今天可以坐在這裡欣賞是我的福氣，你們有看過一個93歲的人長得這麼不像93歲嗎，奶奶always的打扮就是珍珠項鍊、旗袍還有金色手錶」，提到自己小時候洗澡，奶奶都會唱歌給她聽，「於是我把她唱的歌放在創作裡，我們一起來唱歌給奶奶聽好嗎」？隨後獻上〈奶奶〉一曲，感動所有人。

魏如萱今在小巨蛋開唱。（好多音樂提供）

魏如萱此次開唱特別打造全新粉嫩造型服，自嘲「像不像洗衣店的標籤」？原來過去很少穿搭粉色造型的她，挑演唱會服裝時聽到造型師分享「粉粉嫩嫩會有桃花運」，當下立刻說「就這件了」，且這套造型有無數的蝴蝶結和蕾絲，她大笑直呼：「很十八禁。」

尾聲安可，魏如萱重新登台準備演唱〈你啊你啊〉，身後大螢幕突然傳出熟悉的聲音，原來是近半年錄製《聲生不息 寶島季》，結交的好友那英、華晨宇、馬嘉祺特地從長沙連線來台打氣，讓魏如萱超級感動，整場演出集結親情與友情，為演唱會畫下完美句點。