大陸第三艘航母「福建號」6月下水，日前正在進行測試，預計2024年底服役。退役少將栗正傑表示，大陸航母福建號搭配轟-6N轟炸機，就不得了，對關島第二島鏈恐形成一種威脅。

栗正傑今(13日)在中天新聞《麥玉潔辣晚報》節目中表示，大陸發展這樣的武器，包括航母，看出他們是要打什麼樣的仗，就發展什麼樣的武器。以前有人說大陸航母福建號為何不做成核子動力型，因為共軍最大的戰略目標就是「反介入」，也就是「區域拒止」，所以只要傳統動力，好保養、也好運用， 因為沒有要到遠洋去作戰，也沒有對別的國家樹立敵人。

栗正傑指出，「鷹擊12」反艦飛彈，很明顯是因反介入跟區域拒止，所發展出來的一種導彈武器，射程現在為400到500公里；總共有3種型態︰一種是陸基型，也就是在沿岸就可以射擊，陸上就可以發射；另一個就是海射型，就是海基型，裝在055導彈驅逐艦上。另外還有可空射的轟-6N，若是轟-6N就不得了，因轟-6N的航程加上射程，對關島第二島鏈會形成一種威脅。

栗正傑接著點出，加上共軍無人機，對台灣的軍事威脅非常大．日前「TB-001」察打一體 的無人機，繞台兩三圈，航程可以很久。共軍導彈搭配無人機，對區域拒止或反介入的戰略構想，配合新發展的鷹擊12，再加上既有的東風，對美軍來講，都形成一種威脅。