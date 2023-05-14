由於鋒面位於巴士海峽，明（15）日東半部、西半部地區不定時有局部短暫陣雨，中南部山區尤其明顯，白天後南部地區仍有降雨。氣象局表示，周三（17日）前降雨趨緩、天氣暖熱，周四（18日）後另一鋒面接近、水氣增多，各地都有局部短暫陣雨機率。

氣象局指出，明天東半部地區不定時有局部短暫陣雨，西半部地區亦有局部短暫陣雨，尤其是中南部山區降雨比較明顯，白天後南部地區仍有降雨，中部地區、北部山區轉為多雲有零星飄雨，北部平地為多雲偶透光；溫度方面，各地早晚天氣稍涼，最低溫20到23度，白天桃園以北高溫可達28、29度，其他地區高溫大多落在25至27度。

氣象局分析天氣趨勢。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二、周三（16日、17日）降雨較為趨緩，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後西半部山區有局部短暫陣雨；周四另一鋒面接近，環境偏西南風，天氣不穩定，水氣增多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有零星短暫陣雨，東南部地區有焚風發生的機率。

周五、周六（19日、20日）鋒面影響，各地有局部短暫陣雨或雷雨，周六水氣相對減少；下周日（21日）環境轉西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。