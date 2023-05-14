台北市建安國小藝術教學大樓啟動儀式大合照。（展望運動提供）

展望運動台北市建安國小藝術教學大樓14日舉行營運啟動典禮，中華職棒樂天桃猿隊林立擔任特別嘉賓，他開心跟現場民眾、小朋友共度母親節，一起慶祝大樓落成，負責場館營運的展望運動表示，未來能造福各族群，用運動為地方帶來更多幸福。

展望運動台北市建安國小藝術教學大樓14日營運啟動，大樓內有綜合球場、韻律教室、游泳池等多樣化運動空間，硬體設施到位，軟體規劃也非常完善，將打造多元化課程，提供給台北市建安國小學童及附近里民游泳、有氧、籃球課程。

包括建安國小校長楊智堅、建安國小家長會會長張元年、台北市國小學生會聯合會總會長官雲、台北市國小學生會聯合會榮譽總會長廖哲豪、展逸國際董事長張憲銘等貴賓，和林立一起出席建安國小藝術教學大樓啟動典禮，本身育有兩子的林立說：「很開心可以參加這麼有意義的開幕，現場看到小朋友玩得很投入。再次覺得運動是一件很棒的事情，不管年齡高低，只要出門動一動，就能為生活帶來更多健康與樂趣。」

台北市建安國小藝術教學大樓營運後，提供的游泳課程會以兒童族群為主，推廣水域安全；籃球課程則將與專業訓練團隊引爆籃球訓練合作，更多關於寒、暑期營隊、籃球與游泳課程詳情，歡迎上「展望運動＿臺北市建安國小藝術教學大樓」FB粉絲專頁，獲得更多資訊。