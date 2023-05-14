溫馨五月桐花似雪，把橫山鄉老大份農場妝點的特別有母親節味道，這天，不是慶祝佳節，而是由通識教育中心張繼瑩老師，針對人文民俗、地方風情客製周末課程，讓學生親赴老大份休閒農場，藉由旅讀小體驗，親身接觸該農場軟、硬體設施，透過體驗模式，進行SWOT分析提出改善或創新方案；這群清大學生可是該農場少數青年團代表參訪喔，期藉此機會多元吸收，提供更具有參考改進或持續維持的好方法。

老大份休閒農場，在新竹縣橫山鄉早已饒富盛名，農場負責人楊名遠大哥，退休後固守鄉土勤奮復刻昔日橫山鄉果樹豐饒、青翠鬱鬱、家禽滿地跑的景象，要讓在地小農推廣與教育菁莪，為原裝農史文化永續耕耘。基此，張繼瑩老師將造訪計畫分享同學時，獲得熱烈回應，這母親節親赴百年桐花樹下的「類考察分析」就敲定啦。

清大識教育中心張繼瑩老師，針對人文民俗、地方風情客製周末課程，讓學生透過體驗模式，進行SWOT分析提出改善或創新方案。(戴志揚翻攝)

學生協助推廣STEAM教育不只是在教室內學習，更可以在戶外學習。(戴志揚翻攝)

初夏的山丘氣候宜人，農場百年桐花落下的細雪如電影般場景，不過，今天的主角不是桐花，而是全場A區50種植物的介紹與科普故事。

科藝中心表示：我們協助該農場推廣STEAM教育不只是在教室內學習，更可以在戶外學習，例如在鳳梨裡面可以發現數學「費氏定律」，而銀杏不老的基因又是怎麼回是呢，而科技藝術研究中心從2022年開始，幫忙該農場90個農植物建置知識熱點資料庫，用「木飯匙」做文創QR Code插牌，也運用「擴增實境AR」應用於熱點解說增加旅讀趣味，更設計相關知識QA趣味問答，希望大家能把大自然當成一本書，拜大自然為導師，邊走邊看邊玩邊學。這些元素，讓這群大學生，欣然拿出手機不慌不忙的驗證每一個細節，用自己客觀的角度，紀錄心得與想法，搭配老師要求用SWOT分析法，將網路訊號、掃QRcode狀況、顯示正常與否、插牌位置優化、路線動向、飲水如廁等，用年輕人旅讀者的角度切入，用最美的一句話形容老大份，為今天的旅讀野人獻曝提供良策。

科技藝術研究中心從2022年開始，幫忙該農場90個農植物建置知識熱點資料庫，用「木飯匙」做文創QR Code插牌。(戴志揚翻攝)

張繼瑩老師表示：為了讓青年學子走出校門參與USR計畫，且步入在地農區體驗，還有人文觀察與善盡社會服務，雖然我們不是學農的，但我們有其他領域的專長，也是消費者，用彙集眾人智慧與大數據的建言，要讓老大份吸引更多人的青睞，是本次多點觀察輕旅深讀的終極目的；看到學生歡喜觀察，勤作筆記的動態，讓我十分欣慰，也讓渠等為在地小農碩謀激盪，在辛勤經營的道路上，勿忘有一群熱情洋溢的大學生造訪旅讀，歡笑嬉鬧聲暫留山谷，但提出的創新與共榮的心情，永續相隨。

學生們用桐花排出「母親節快樂」，祝福勞苦功高的母親們佳節快樂。

結束前，大夥群策群力用桐花排出「母親節快樂」，祝福勞苦功高的母親們佳節快樂，為今天寫下完美句點。