國道三號延伸金山萬里有譜，國道三號延伸金山、萬里的可行性評估近期已完成，據悉高速公路局研擬出3個可行方案，分別為景美段、鄉道北28線段以及台二線段；不過新北市議員白珮茹認為，其中景美段方案共需打通約7.3公里的隧道，且總工程經費上看400億元，質疑道路規畫欠缺務實，呼籲賴清德先確定工程經費，否則一切都只是畫大餅。

立法委員賴品妤14日表示，高速公路局針對國三延伸至金萬地區研擬出3個可行方案，初步的道路規畫預計將由國道三號瑪東系統，接台62快速道路到萬里，再另闢新的公路銜接到金山，後續預計本月23日會在地方辦理公聽會，當天在金山、萬里、基隆各辦一場。

據悉，整個工程將會分為兩個階段，第一階段工程預計需耗時7年，會先將台62快速道路延伸到新北萬里，接著第二階段工程再另闢新的公路銜接金山，預計耗時6年時間興建；目前高公局針對第二階段研擬出3個可行方案，分別為景美段、鄉道北28線段以及台二線段，總工程經費則預計耗資至少400億元。

新北市議員張錦豪表示，由於每逢假日，金山、萬里到基隆大武崙地區都會出現塞車，所以當地居民一直期盼有道路可以直達國三，否則居民要前往基隆或是台北時，都會先卡在大武崙地區動彈不得，期盼中央傾聽地方聲音，盡速核定道路計畫。

新北市議員白珮茹則直言，國三延伸至金山、萬里當然支持，但方案必須考慮到現實面，而非紙上談兵、空中樓閣，例如三方案之一的景美段方案初步規畫道路總長約12.1公里，高架路段約4.8公里，其中需打通約2.97公里的隧道連接萬里後，再打通約3.85公里的隧道以及500公尺的隧道銜接至金山，「總長快要跟雪隧相等，且經費高達400億元，這樣有辦法做？」

她呼籲選舉快到了人人都會亂畫大餅，但經費要先確定下來才是務實做法，這樣才真正能幫助到金萬鄉親，不然賴清德以前擔任閣揆時也沒辦法推動，如果現在賴清德當副總統有辦法處理，「那就希望他盡速核撥經費」。