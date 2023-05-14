烏克蘭軍方剛剛授予一名代號「爺爺」的士兵1枚勇敢勳章。這名士兵高齡59歲，確實是祖父的年齡，他以在一次戰鬥中，以卡拉什尼科夫步槍(AK步槍)，擊落了來襲的俄羅斯神風無人機。

商業內幕(Business Insider)報導，烏克蘭國土防衛部隊稱，這名士兵已在扎波羅熱州戰鬥了一年多。他是部隊中年紀最大的，同僚給他的代號就是「爺爺」。他告訴新聞網站札波羅熱共和(Zaporizhzhia Public)描述那場驚險的戰鬥過程。

「爺爺」展示他獲得的勇猛勳章。(圖/烏克蘭國土防衛軍)

「爺爺」說，他從防空洞走出來，聽到伊朗無人機的聲音，立即抓起步槍開始射擊。

「我看到它徑直朝我這裡衝過來，離我大概有 150公尺。正接近我上空。我本能的拿起槍開火，當時沒時間切換到自動模式，所以是一扣一槍的射擊。」

「它飛得很快，大概每秒40公尺。它遠離我上空以後繼續追著它我，我也不知道有沒有打中。不久後，那無人機身上冒出火花，並且變得小聲，大概6秒鐘後掉到地上，引起爆炸。」

烏克蘭國土國防軍在臉書上貼出「爺爺」的褒揚令，「因勇敢無畏而被總司令瓦扎盧日內授予勇猛十字勳章。」

「爺爺」在戰爭發生之前，是一名電工。去年2月25日，也就是俄羅斯入侵的第二天，主動加入了國土防衛軍。

他說，他參與過收復波爾塔夫卡村(Poltavka)的作戰，位於尼古拉耶夫東北部，還是他出生的地方。

「我們從『獸人』(對俄軍的蔑稱)手中奪回的第一個村莊是波爾塔夫卡，我出生的地方。在那裡，我還遇到了我兒時朋友。村裡的人看到我們都哭了」

對於未來，「爺爺」說他很期待收克里米亞，幾年後他會與家人到克里米亞去度假，享受和平。

他所擊落的正是伊朗的「沙希德」(Shahed) 無人機，以機車引擎為動力，機頭裡裝滿炸藥，在撞擊時引爆。