中華企業射箭聯賽14日進行完第6輪賽程，新濠建設在母親節大有斬獲，對上台中銀行前4點快意贏下，最後一點男團進行到加射，在依舊同分情況下，因10分箭距離軸心較近驚險勝出，確定完成5點橫掃，積分大進補，目前以14分和彰化銀行並列第3位，距離龍頭新北凱撒5分差距。

為新濠建設射出最後一支10分箭的是郭昱承，他在男團賽突陷亂流，甚至射出一支6分箭，和男單時以6比2輕取對手明顯有落差，教練陳能陞也發覺異狀，所以過程中即時提醒他要有信心，「最重要是把動作完整性和流暢性拿出來，慶幸他在最後一支箭有做到。」

新濠建設頭號女將彭家楙因隨中華隊出發前往世界盃上海站而告假，讓女單位置出現空缺，開放隊員內部推派的結果，最後由劉詩翎出面頂替，她也以6比4射下狀元蘇芯羽，陳能陞對表現頗為滿意，「她在上周全大運整體箭質就已經不錯，對自己也有信心。」

其實劉詩翎是早上和施孟君猜拳才出線，她解釋因為評估下來2人各有優勢，所以交給命運決定，結果無論是誰上場，她都有把握能贏；自己在上場前有些緊張，因為有段時間沒在聯賽扛起女單責任，對這次嘗試的結果可以接受，但卻有在意的不足，「想射滿分，因為我在全大運第2場淘汰賽就遇到（金牌的）邱意晴，我自己覺得有滿意的分數，但她拿到滿分，我今天有點想復仇的感覺，想證明人家可以滿分，我一定也行。」

另外，新竹愛山林則演出「下剋上」的戲碼，只在女團戰遭彰化銀行直落三讓出，其餘4點通通搶下勝利，其中林子翔在男單和混雙都有優異貢獻，男單以6比0「完封」索煒哲，混雙和南韓新血權珉慶搭擋，在加射合攻19分，攜手保住城池。今天又10分箭連發的他，獲得教練王正邦的好評，「他在比賽過程中不會因為一支箭好與不好，而有情緒變化，把該做的盡力發揮出來，就算這支不好，下一支就馬上補足。」

除了混雙之外，新竹愛山林今天在女單、男團也都是一路比到加射才險勝，王正邦相當肯定大家的精神態度，「每一個選手都做最盡力的表現，就算落後或狀況不佳，任何時刻他們都沒有放棄，願意撐到最後，這已經是最好呈現，我在旁邊看覺得很棒。」

新竹愛山林陣中的郭紫穎也是世界盃的選手，而本周地主新北凱撒同樣有雷千瑩到前線支援。今天他們對戰協會青年隊，前3點只讓高一和高二小將勉強獲得1場和局，結果後2點女團和男團卻遭到反撲，最終只獲得3分積分，不過目前還是19分位居領先，寒舍集團15分居次。