催淚母親節！台南3歲女童遭撞身亡 母崩潰「感受到女兒在身上嬉鬧」 @ChinaTimes ​

8日台南市北區成功路與忠義路口發生一起死亡車禍，有對余姓母女手牽手走斑馬線上，遭到1輛杜姓孕婦開車撞倒輾過，當場造成3歲女童送醫不治，而母親仍在加護病房；事發之後女童父親一邊處理女兒後事，一邊照顧妻子，而今(14)日是女兒的頭七，也是母親節，女童的父親也表示不敢對妻子說「母親節快樂」，怕妻子太傷心影響身體。

據《TVBS新聞網》報導，3歲女童與媽手牽手走斑馬線過馬路，不幸遭到杜姓孕婦開車輾死，事發至今，是女童的頭七，也是母親節，對此，女童父親表示，不敢和妻子說「母親節快樂」，就怕仍在加護病房的妻子太傷心影響身體，另外，他也表示，以後再生1、20個，也不可能生出一模一樣的女兒，這個痛絕對是一輩子的痛。

本月8日台南市余姓母女走在北區成功路與忠義路口的斑馬線上時，遭到杜女開車衝撞，當場造成3歲女童被輾死，而母親受重傷躺在加護病房，事發之後，女童父親1人一邊處理女兒後事，一邊照顧受傷妻子。

女童父親提到，一直希望杜女能在女兒頭七前到靈堂致歉，表達誠意，起初對方卻表示下周才要來，他接到3次電話卻等不到對方現身，直接向杜女下最後通牒「你要來不來隨便你，不要把我的理性放在地上踩」，並表示此後都不想接電話，對方才在第6天出現。

女童頭七日正逢母親節，女童父親坦言是非常難過的節日，因為妻子骨盆受損，「以後還能不能當母親都不知道」可以確定的是未來的母親節都會想起女兒的事情；女童父親也藉由臉書抒發心情，向女兒喊話「今晚是你頭七，來找爸爸，我好想你」。