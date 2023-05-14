2023年世界公視大展（International Public Television Conference）今（14）日在台北 101 水舞廣場舉辦活動開幕記者會。現場有來自全球近 30 國、 300 名以上影視界專業及相關人士參與，這是疫後國境開放以來最盛大的一場影視產業界的國際交流活動，世界公視大展主席余玉英（Judy Tam）、文化部部長史哲、公視董事長胡元輝蒞臨致詞歡迎世界影視產業專業人士齊聚台灣。台灣首屈一指的地標、台北101大樓，也特別以英、中文點燈「INPUT 2023 in Taipei」、「世界公視大展」，歡迎國際友人到訪。

101特別用中英文點燈，歡迎國外友人。（公視提供）

世界公視大展主席余玉英表示，在全球性緊張局勢和挑戰下，感謝臺灣公視承擔起主辦會議的責任。「台灣公視是亞洲領先的公共媒體，與其他亞洲夥伴密切合作，加強對公民社會的影響力。不論環境如何改變，我們仍渴望面對面的交流。INPUT 是激勵投身媒體工作的平台，讓與會者交流內容創作，提醒初衷。」

101點燈共襄盛舉。（公視提供）

文化部長史哲表示，今天「世界公視大展」現場將最具臺味的夜市、美食、臺灣啤酒，帶至最代表臺灣的國際地標的台北101，正凸顯臺灣內容的自由、豐富及多元。史哲指出，臺灣目前正在進行《公共電視法》的修法，希望能協助公共電視具體回應傳播新科技與數位轉型的需求，提供更全面的公共性服務，並引領臺灣、甚至全球的內容產業發展。臺灣能在此刻辦理「世界公視大展」，相信也是對於臺灣公共電視最具意義的時刻。

公視董事長胡元輝說，「INPUT 是世界公共電視一年一度的內容產製交流大會，在技術的研發或節目的創新上，公視一向不遺餘力，而這當中很重要的一部份，是仰賴國際友人的協助與支持，這類國際交流以及後續合作，是台灣公共電視邁步向前的重要助力，並對台灣整體影視產業的發展帶來正面的影響。」

5 月15日起至18日，「世界公視大展」將放映 23 國、近 80 部全球公視過去一年的代表作，各台的製作團隊，也將來台分享製作過程並與觀眾現場交流。例如：活動期間將放映來自日本 NHK 作品《戰火報導者》（ Conveying the Horrors of War： Ukraine's Frontline Journalists），講述 NHK 電視台曾協助建設烏克蘭公共廣播公司 Suspilne 電視台，而後 NHK 獲允在 Suspilne 內部進行長期採訪報導。本紀錄片揭露俄羅斯政治宣傳的真實情況，和媒體機構在戰時保持獨立於國家權力的堅持。

另一部作品是來自荷蘭公共廣播公司 NTR 的兒童教育節目《 身體ㄅㄆ摸 》（Your body belongs to you），從 7-12 歲兒童生活的世界出發，探討不適當與越軌的性行為。在這集節目中，心理學家和童年時遭受性侵的女性，討論面對觸摸的原則和實際經驗。他們以適合孩子年齡的方式來表達，搭配簡單有趣的動畫，讓孩子可以明確認知到：「你的身體屬於你自己，只有你才是它的主人。」

5 月 17 日「世界公視大展」特別單元 (Special Session) 講座 ，將以「台灣 AR ／ XR 沉浸式內容新創力」為題，邀請新媒體藝術家黃心健、《無法離開的人》導演陳芯宜、《紅尾巴》導演王登鈺、《窺見生命的奧妙》導演張文杰進行分享對談。