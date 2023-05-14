近年來許多年輕人熱愛重機，帥氣的外型吸引不少男女騎手，許多人還會組成重機愛好的團體，分享重機的相關知識和交流，不過重機也有一定風險；近日印度一名重機百萬網紅不幸身亡，該網紅身前的騎車影片曝光，只見他失控撞向分隔島，接著從重機上飛起跌落馬路。

綜合外媒報導，印度網紅阿加泰（Agastay Chauhan）在YouTube上有157萬粉絲，5月3日他與友人在北方邦亞格拉市（Agra）的高速公路上行駛，當時他與友人共同拍攝騎行影片，但不知為何阿加泰越騎越往內側，最後失控撞上分隔島，整台車騰空飛起，人也遭噴飛在分隔島上滾了好幾圈，即使戴著安全帽頭部仍受到重創，當場失去生命跡象。

（來源／影片取自Ansh News YouTube，如遭刪除請見諒。）

警方調查後檢查到他騎車時有裝行車紀錄器在重機上，經調查當時阿加泰的騎行速度達294公里，撞擊之下阿加泰戴的頭盔碎成好幾塊，而阿加泰在頻道中最後一段影片曾透露將測試重機能騎多快，會嘗試飆到300公里，並看看能否超過這個時速，據悉阿加泰駕駛的重機號稱時速能達到300公里，在印度售價超過160萬盧比（約60萬新台幣），重量達207公斤，但警方呼籲就算是經驗豐富的騎手，如此高速行駛也非常危險。

（來源／影片取自PRO RIDER 1000 YouTube，如遭刪除請見諒。）

阿加泰死亡後，他的父親在他的頻道上傳影片，證實了兒子的死訊，期間忍不住落下男兒淚，同時拿出兒子過去得到的獎牌，不少網友紛紛在留言區安慰。