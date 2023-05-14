休戰一年重新回到中華企業射箭聯賽，當初只是小高一的張譯中，如今在協會青年隊中已經是唯一的高三學長，足以獨當一面的他，不僅是隊上倚重的男單主角，也是男團的核心，希望能趁著狀態調整到位，一舉上榜月底的世青國手選拔。

張譯中這星期僅在和新濠建設之戰投身男單，和成都世大運國手郭昱承纏鬥到加射，雖然都射出8分，但因為距離靶心較遠而落敗，可惜無法為本季的協會青年隊在男、女單項目開胡，讓他深感不足，「還是有幾支箭猶豫，教練幫忙教導我動作，希望越來越穩定。」

相較於2年前初征企業聯賽會「怕東怕西」，張譯中認為這次回歸進步最多的地方在心態，上場做好自己動作，就能穩定發揮降低落差，也證明沈潛一年有所回報，更在上個月拿到全中運個人金牌，「高二時跟教練討論，覺得那一年先在學校練習就好，今年覺得整體比較好一點，也可以應付企業的比賽。」

同屆的楊凱涵在今年就先投入選秀，也被彰化銀行相中，張譯中解釋跳過選秀、續待企業青年隊的原因，也是經過與教練討論才做出決定，「因為這裡可以有比較多的出賽機會。」

張譯中是在國小三年級時，射箭隊到每班發放報名表，他跟風和同學們一起填寫，就此踏入這片領域，後來也因感受到樂趣而喜歡上射箭，「覺得有一個想做的事，不會只想出去玩。」目前就讀於新北市三民高中，他期盼能再入選世青代表隊當成今年的畢業禮。