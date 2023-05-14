小魏魏嘉瑩5／13在香堤廣場舉行的「喜歡我吧－巡迴演唱會」台北慶生戶外場，嘉賓吳映潔（鬼鬼）和琳誼到場為小魏慶生，鬼鬼拉著小魏大跳「花朵舞」、琳誼直呼要單身歌迷大膽勇追另一半。 小魏和鬼鬼合作翻唱新歌〈膽小鬼〉​兩人搞笑直說：「因為我們的名字合起來有八千零二個『鬼』，所以要唱〈膽小鬼〉。」

小魏今年生日適逢母親節，與團隊討論後將生日演唱會提早一天舉行，讓大家都可以與家人共度母親節，演唱會一開始小魏便連唱〈年輕是一種罪〉等三首歌帶動氣氛，嘉賓鬼鬼在小魏唱罷〈你好嗎〉上台便引起台下騷動起鬨兩人「跳舞」，為了延續〈你好嗎〉抒情感傷的氣氛竟脫口說：「那我們先來個真情流露的做作才可以跳舞，先唱歌好了。」兩人自然無厘頭的互動讓台下笑聲沒停過。

小魏生日演唱會邀請鬼鬼當嘉賓。(相映國際提供)

唱完〈我很好〉，鬼鬼先教小魏跳最近熱門的「花朵舞」，又送上小魏娃娃版的翻糖蛋糕，兩相對比，鬼鬼冒出一句：「這個小魏（翻糖版）有點胖。」弄得小魏哭笑不得。慶生時小魏認真許願鬼鬼推一把：「希望未來能有我們兩個人自己（合唱）的歌，而且歌迷都會唱。」

慶生段落結束，兩人介紹首次合作的〈膽小鬼〉，搞笑直說：「因為我們的名字合起來有八千零二個『鬼』，所以要唱〈膽小鬼〉。」（魏＝八千女鬼，鬼鬼＝兩鬼）輕鬆開心的唱完歌後，鬼鬼下台時台下還直呼：「吳映潔『凍蒜』！」場面爆笑。

小魏生日演唱會邀請鬼鬼當嘉賓。(相映國際提供)

小魏人緣好，琳誼也到場擔任嘉賓為小魏慶生，兩人合唱〈我不在乎你曾經吻過誰〉，琳誼笑稱：「到現在我只要想到這首歌，就會想到當初收到歌，我是真的以為小魏想追我啦！」接著合唱琳誼寫給單身朋友的歌〈748情人節〉時，小魏說：「這首歌也有跳舞。」忙著教台下歌迷雙手擺動，一邊唱著「都去死吧」一邊開心的揮動手臂。

接下來，小魏將於6／2在香港麥花臣場館開唱，演唱會結束也將馬上返台，參加一年一度的音樂盛事「2023 hito流行音樂獎」頒獎典禮。而各地歌迷不斷敲碗的新專輯，小魏則說：「雖然很忙，但有靈感就寫，今年應該是可以生出來的啦！」