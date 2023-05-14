葉璦菱率領張秀卿、黃妃、西卿、林淑容及羅時豐等人在14日於高雄流行音樂中心「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」第2場開唱。葉璦菱昨擔任壓軸演出，以性感又渾厚的嗓音飆唱動感舞曲〈我想〉、〈陽光森巴〉、〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉等經典，魅力十足。

當葉璦菱在訪問橋段時，好友張秀卿突然衝到台上，自稱是正港的葉璦菱，囂張地作勢要打冒牌貨，讓主持人王彩樺急忙上前制止，張秀卿接著自信說，自己模仿葉璦菱惟妙惟肖，也幽默喊：「請葉璦菱作秀要500萬，請張秀卿模仿葉璦菱5000就好。」

張秀卿透露，與葉璦菱私下是好朋友，「我身上的服裝都是她（葉璦菱）送的，只是葉姊本人比較ㄍ一ㄥ（拘謹），趁著難得的機會娛樂大家，跟葉姊也默契十足，就算玩笑開過頭也知道只是節目效果不會生氣。」葉璦菱最後獻唱演唱〈看破愛別人〉、〈我心已打烊〉，熱情邀全場大合唱，現場變大型KTV。

張秀卿為去年「藍寶石演唱會」的主持人，今年則擔任表演嘉賓，今日身穿一襲胸前鏤空水滴狀禮服華麗登場，賣力唱跳新歌〈我是女王〉帶動全場氣氛，霸氣放話，將取代蔡依林成為唱跳歌手，笑說，主辦單位今年做了正確的選擇，把主持人換成王彩樺，因為王彩樺唱不過她，更笑虧，「王彩樺唱歌是簡直是自毀前程。」

葉璦菱、張秀卿在台上互動逗趣，大展好交情。（高流提供）

王彩樺馬上不甘示弱地嗆聲，「金曲歌后又怎樣，我一首〈保庇〉就打爆她，傳唱走紅的程度全台皆知。」張秀卿則反諷： 「〈保庇〉紅又怎樣，還不是出殯時候唱的。」立刻用哭腔演唱〈保庇〉，讓王彩樺氣到直接怒抓張秀卿的頭髮，瞬間上演姊妹鬩牆戲碼，全場笑翻。

張秀卿、王彩樺幽默互虧，逗笑全場觀眾。（高流提供）

張秀卿、王彩樺擁多年私交，2人更從秀場年代「藍寶石大歌廳」結識為好友，分享，她們當年都是在歌廳唱開場的小歌星，如今在「2023 真愛秀·藍寶石大歌廳」台上重逢，2人搞笑地一搭一唱，默契十足。