「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」一代武俠文學大師金庸留下許多膾炙人口的作品，一名網友好奇發問在14部小說當中，何者是最強的作品，引起眾人熱議，《天龍八部》、《笑傲江湖》雖然紛紛被提及，卻不是最多人心中的神作。

一名網友在PTT八卦板發文表示，認為要在金庸14部小說內挑選出最強的作品很難，自己認為《鹿鼎記》很強，短篇小說的《白馬嘯西風》也很強，但最廢的是《書劍恩仇錄》，好奇發問「金庸你覺得最屌的是哪部？」

貼文引起眾人熱議，「以前很喜歡天龍八部，現在比較喜歡倚天」、「我喜歡白馬嘯西風，雖短但很有韻味」、「白馬超沒記憶點，完全想不起來內容」、「一定是天龍八部啦最完整，雖然以寫作技巧來說鹿鼎記是最頂」、「金庸前兩部書劍跟碧血劍都不太好看」、「我個人比較喜歡笑傲或天龍」、「我選笑傲，觀察裡面的人性還挺有意思的」。

然而留言當中，最多網友點名《連城訣》最佳，「連城訣，人性刻畫極致，最貼近現實」、「有讓我反思的只有連城訣，其他都是看爽的」、「連城訣，短篇能寫成這樣真的超神」、「連城訣，情緒刻劃很棒」、「真希望連城訣能原汁原味的再翻拍」、「連城訣，那個情緒過了好多年還是印象很深」、「連城訣後勁很強，看的時候也很深刻」。