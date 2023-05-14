矯枉過正？有網友在臉書上分享1段影片，影片中有名女子帶安全帽走在斑馬線上，不料，1輛銀色轎車駕駛發現，便「減速滑行」，待女子通過後，駕駛正準備要踩油門離開，卻被一旁的警察攔下開罰單；對此，2派網友也戰翻認為「有點過頭了」、「本來就要停止了，萬一煞車沒踩好？就是很多人有這種壞毛病，快綠燈就慢慢往前」。

一名男子在臉書社團「竹北人有事嗎」發文，並上傳1段19秒影片，影片拍攝地點位於台南市北區成功路與忠義路口，畫面中可見有名帶著安全帽，穿著粉色外套的女子走斑馬線過馬路，而正好有輛銀色轎車行經該路口要右轉，便放慢車速等斑馬線上的女子通過才要通過，不料，卻被一旁的員警攔下，並要求開道路旁停車。

對此，原PO也在貼文表示，「提醒身邊親朋好友，禮讓行人時，車輛一定要『完全停止』！」，要等行人完全過了，車輛才可以「再行進」，如果用像畫面中這樣慢慢滑行，碰到斑馬線都一樣代表你沒禮讓行人通過，會員警攔下罰6000元的罰單。

貼文一出，卻引起2派網友持不同意見，紛紛留言表示「矯枉過正」、「本來就要停止了，萬一煞車沒踩好？就是很多人有這種壞毛病，快綠燈就慢慢往前」、「他不是完全不讓應該勸導，直接6000太狠了吧」、「行人突然用跑的，急煞造成追撞呢？算誰的」、「有點過頭了」、「主要可能連斑馬線都壓了」、「未保持三公尺或靜止狀態」。